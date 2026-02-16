قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
توك شو

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من العائدين والجرحى الفلسطينيين

معبر رفح
معبر رفح
البهى عمرو

استقبل معبر رفح البري، صباح اليوم الاثنين، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، في وقت تواصل فيه السلطات المصرية اتخاذ إجراءات مكثفة لتيسير حركة التنقل عبر المعبر.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، رمضان المطعني، من أمام معبر رفح، إن الفرق الميدانية في حالة استنفار في الجانب المصري من المعبر، حيث تتمركز فرق الهلال الأحمر المصري لدعم حركة العابرين وتقديم المساعدات اللازمة، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأنشأت السلطات المصرية نقطة طبية داخل المعبر لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات؛ تمهيدًا لنقلها عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى المستشفيات.

وكان قد جرى فتح معبر رفح البري، الرابط بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين أمام تنقل الفلسطينيين، قبل أن تعيد إسرائيل إغلاقه من الجانب الفلسطيني يومي الجمعة والسبت بدعوى العطلة الأسبوعية.

وجاء فتح المعبر من الجانب الفلسطيني عقب دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعد ضغوط مصرية - أمريكية، في ظل إغلاقه من قبل إسرائيل منذ مايو 2024.

الفلسطينيين العائدين قطاع غزة غزة الهلال الأحمر

