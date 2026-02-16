معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من العائدين والجرحى الفلسطينيين

استقبل معبر رفح البري، صباح اليوم الاثنين، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، في وقت تواصل فيه السلطات المصرية اتخاذ إجراءات مكثفة لتيسير حركة التنقل عبر المعبر.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، رمضان المطعني، من أمام معبر رفح، إن الفرق الميدانية في حالة استنفار في الجانب المصري من المعبر، حيث تتمركز فرق الهلال الأحمر المصري لدعم حركة العابرين وتقديم المساعدات اللازمة، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأنشأت السلطات المصرية نقطة طبية داخل المعبر لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات؛ تمهيدًا لنقلها عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى المستشفيات.

وكان قد جرى فتح معبر رفح البري، الرابط بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين أمام تنقل الفلسطينيين، قبل أن تعيد إسرائيل إغلاقه من الجانب الفلسطيني يومي الجمعة والسبت بدعوى العطلة الأسبوعية.

وجاء فتح المعبر من الجانب الفلسطيني عقب دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعد ضغوط مصرية - أمريكية، في ظل إغلاقه من قبل إسرائيل منذ مايو 2024.