وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبي في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ إلى العاصمة الكينية نيروبي، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الكينيين لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.