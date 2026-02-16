ظرف مشبوه يثير الرعب في مكتب نتنياهو

أعلن إعلام إسرائيلي، فى نبأ عاجل عن وحدة مختصة بتفكيك المتفجرات تتوجه إلى مكتب نتنياهو عقب وصول ظرف مشبوه.

وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن ملامح خطة عسكرية موسعة تستهدف شمال الضفة الغربية، تقوم على مبدأ “نقل أدوات الحرب من غزة إلى الضفة”، بما يشير إلى تحول جذري في طبيعة العمليات العسكرية المرتقبة.

وبحسب ما أوردته "القناة 14" الإسرائيلية، فإن الخطة الجديدة لا تقتصر على عمليات محدودة أو اقتحامات موضعية، بل تتبنى استراتيجية “حرب شاملة” تهدف إلى إحداث تغيير ميداني واسع وتقويض البنية التنظيمية للفصائل الفلسطينية بصورة نهائية.

أبرز ما تتضمنه الخطة هو الاستخدام المكثف للطائرات المقاتلة والدبابات داخل المدن والمخيمات شمال الضفة الغربية، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا مقارنة بالعمليات السابقة التي اعتمدت أساسًا على القوات البرية الخاصة والطائرات المسيّرة.







