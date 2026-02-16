الكويت تدين قرار الاحتلال تحويل أراض بالضفة الغربية لـ"أملاك دولة"

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، بما يمثل استمرارا للانتهاكات الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أنه من غير المقبول على الإطلاق فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الاثنين - أن أي قرار لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، يعتبر قرارا باطلا وغير شرعي ويقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين.

وجددت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية نحو ردع الانتهاكات الإسرائيلية بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.