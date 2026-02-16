اختفاء الرئيس الروسي يثير التكهنات حول حالته الصحية

غاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الظهور العلني لمدة زادت عن 10 أيام، حيث كان آخر ظهور له في 5 فبراير خلال إلقاء خطاب رسمي، مما أثار التكهنات وضعه الصحي ومكان وجوده، وفقا لتقارير وسائل اعلام عالمية.

وبثّ الإعلام الرسمي في روسيا خلال الأيام الماضية لقطات للرئيس وهو يلتقي مسؤولين، إلا أن مراقبين رجّحوا أنها مسجلة مسبقا، ما عزز الشائعات المتداولة بشأن حالته، خاصة مع تداول تقارير سابقة تحدثت عن ظهور أعراض صحية عليه مثل ارتجاف اليدين وتورم الوجه وحركات لا إرادية في الساقين.

بوتين لا يملك وقتا طويلا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نظيره الروسي "لا يملك وقتا طويلا"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تلميح إلى حالته الصحية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر أمني دولي يوم الجمعة.

من جانبه، رأى الباحث في الشؤون الروسية كير جايلز من مؤسسة تشاتام هاوس أن المؤشرات العلنية توحي بأن الرئيس الروسي "ليس في أفضل حالاته"، مشيرا إلى أن أي معلومات دقيقة حول وضعه الصحي تبقى "سرا شديد الحراسة" داخل دوائر الحكم في الكرملين.

وأضاف جايلز أن أجهزة الاستخبارات الغربية تراقب ظهوره التلفزيوني لمحاولة استنتاج حالته، لكنه لفت إلى أن بوتين "يعود في كل مرة إلى الظهور بشكل طبيعي نسبيا"، وهو ما يجعل الجدل يتجدد مع كل فترة غياب.

اختفاء متكرر لبوتين

وبحسب موقع أجينتستفو الاستقصائي، سبق أن غاب بوتين ثمانية أيام عن الظهور في أبريل 2025، كما اختفى خلال فترة عطلة رأس السنة بين أواخر ديسمبر 2024 وبداية يناير 2025، وهي فترات بث خلالها التلفزيون الرسمي مواد يصعب تحديد تاريخ تصويرها.

و من جانبه نفى الكرملين أي تقارير تتحدث عن تدهور صحة الرئيس بوتين، مؤكداً أنه يمارس مهامه بصورة طبيعية.

