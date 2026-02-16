قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختفاء الرئيس الروسي يثير التكهنات حول حالته الصحية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
هاجر رزق

غاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الظهور العلني لمدة زادت عن 10 أيام، حيث كان آخر ظهور له في 5 فبراير خلال إلقاء خطاب رسمي، مما أثار التكهنات وضعه الصحي ومكان وجوده، وفقا لتقارير وسائل اعلام عالمية.

وبثّ الإعلام الرسمي في روسيا خلال الأيام الماضية لقطات للرئيس وهو يلتقي مسؤولين، إلا أن مراقبين رجّحوا أنها مسجلة مسبقا، ما عزز الشائعات المتداولة بشأن حالته، خاصة مع تداول تقارير سابقة تحدثت عن ظهور أعراض صحية عليه مثل ارتجاف اليدين وتورم الوجه وحركات لا إرادية في الساقين.

بوتين لا يملك وقتا طويلا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نظيره الروسي "لا يملك وقتا طويلا"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تلميح إلى حالته الصحية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر أمني دولي يوم الجمعة.

من جانبه، رأى الباحث في الشؤون الروسية كير جايلز من مؤسسة تشاتام هاوس أن المؤشرات العلنية توحي بأن الرئيس الروسي "ليس في أفضل حالاته"، مشيرا إلى أن أي معلومات دقيقة حول وضعه الصحي تبقى "سرا شديد الحراسة" داخل دوائر الحكم في الكرملين.

وأضاف جايلز أن أجهزة الاستخبارات الغربية تراقب ظهوره التلفزيوني لمحاولة استنتاج حالته، لكنه لفت إلى أن بوتين "يعود في كل مرة إلى الظهور بشكل طبيعي نسبيا"، وهو ما يجعل الجدل يتجدد مع كل فترة غياب.

اختفاء متكرر لبوتين

وبحسب موقع أجينتستفو الاستقصائي، سبق أن غاب بوتين ثمانية أيام عن الظهور في أبريل 2025، كما اختفى خلال فترة عطلة رأس السنة بين أواخر ديسمبر 2024 وبداية يناير 2025، وهي فترات بث خلالها التلفزيون الرسمي مواد يصعب تحديد تاريخ تصويرها.

و من جانبه نفى الكرملين أي تقارير تتحدث عن تدهور صحة الرئيس بوتين، مؤكداً أنه يمارس مهامه بصورة طبيعية.
 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا أعراض صحية الرئيس الأوكراني الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

اوقاف الغربية

أوقاف الغربية تعلن خطتها الدعوية والقرآنية الشاملة لشهر رمضان 1447

صورة موضوعية

مطار الغردقة الدولي يستقبل 72 رحلة دولية تقل نحو 13 ألف سائح اليوم الإثنين

طلاب جامعة بنها

جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في دوري الأقاليم للجامعات والمعاهد العليا

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد