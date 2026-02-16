رئيس أركان جيش الاحتلال يؤكد تمسكه بنزع سلاح حماس

قال رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش لن يتخلى عن نزع السلاح من غزة بالكامل وتجريد "حماس" من جميع أسلحتها، مؤكدا استعداد قواته للانتقال من الدفاع إلى الهجوم.



وجاءت تصريحات زمير خلال حديثه إلى جنود متمركزين على طول "الخط الأصفر" في غزة يوم الجمعة، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين إسرائيل وحركة "حماس" خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم استمرار وقف إطلاق النار الهش في القطاع، بحسب وسائل اعلام عبرية.

ويحتفظ الجيش الإسرائيلي حاليا بمواقعه على طول خط الفصل المعروف باسم "الخط الأصفر"، الذي أنشئ بموجب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ويقسم القطاع إلى مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيلية وأخرى تدار فلسطينيا.

وبعد استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، التي شملت الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، وانسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية، ووقفا للقتال واسع النطاق، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نزع سلاح "حماس" بالكامل، وانسحابا إسرائيليا كاملا، وإنشاء حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع، بما يؤدي إلى إنهاء سيطرة حماس كسلطة ذات سيادة في غزة.