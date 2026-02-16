قالت صحيفة معاريف العبرية إن وحدة مختصة بتفكيك المتفجرات توجهت إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال حيث تم العثور على ظرف مشبوه في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم.

وعلى إثر ذلك، تم إرسال فرق من الشرطة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة بعد وصول الظرف المشبوه.



وقالت صحيفة معاريف العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أرسلت على الفور مختبرًا متنقلًا للأدلة الجنائية مع محققين ووحدة لإبطال مفعول القنابل إلى مكان الحادث.

ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها: ففي نوفمبر 2025، عُثر على ظرف مشبوه في مكتب رئيس الوزراء، ما استدعى إرسال خبراء متفجرات ومسعفين إلى الموقع. وتبين لاحقاً أن الظرف لا يحتوي على مواد خطرة.

في أبريل 2025، تم اكتشاف ظرف مشبوه آخر في مكتب رئيس الوزراء؛ وتم التأكد لاحقاً من أن الظرف لا يحتوي على مواد خطرة.