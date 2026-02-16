قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
أخبار العالم

العثور على ظرف مشبوه في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

قالت صحيفة معاريف العبرية إن وحدة مختصة بتفكيك المتفجرات توجهت إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال حيث تم العثور على ظرف مشبوه في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم.

وعلى إثر ذلك، تم إرسال فرق من الشرطة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة بعد وصول الظرف المشبوه.


وقالت صحيفة معاريف العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أرسلت على الفور مختبرًا متنقلًا للأدلة الجنائية مع محققين ووحدة لإبطال مفعول القنابل إلى مكان الحادث.

ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها: ففي نوفمبر 2025، عُثر على ظرف مشبوه في مكتب رئيس الوزراء، ما استدعى إرسال خبراء متفجرات ومسعفين إلى الموقع. وتبين لاحقاً أن الظرف لا يحتوي على مواد خطرة.

في أبريل 2025، تم اكتشاف ظرف مشبوه آخر في مكتب رئيس الوزراء؛ وتم التأكد لاحقاً من أن الظرف لا يحتوي على مواد خطرة.

ظرف مشبوه مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاحتلال نتنياهو

