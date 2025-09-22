قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

استخراج رخصة قيادة 2025.. الشروط الجديدة والأوراق

رشا عوني

بعد قرار الداخلية بتعديل لائحة قانون المرور، ارتفعت عمليات البحث عن شروط استخراج رخصة قيادة2025 ، حيث تم تعديل عدة بنود  خاصة بمواد قانون المرور واللائحة التنفيذية وإضافة شروط جديدة يجب توافرها عند استخراج رخصة قيادة. 

وجاءت التعديلات الأخيرة  في إطار تطوير الإجراءات المتعلقة باستخراج وتجديد رخص القيادة، بما يضمن تعزيز معايير السلامة المرورية والتشديد على الضوابط الطبية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 

للحصول على رخصة قيادة لأول مرة يجب توفير مجموعة من المستندات الرسمية لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية، وتشمل هذه الأوراق ما يلي:

  1. بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون سارية، مع تقديم نسخة منها.
  2. شهادة التخرج: تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.
  3. نموذج 256 مرور: وهو طلب استخراج رخصة قيادة متوفر في وحدات المرور.
  4. صور شخصية: عدد 4 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4x6.
  5. شهادة كشف طبي صادر من القومسيون الطبي: تشمل فحص النظر والباطنة، ويتم الحصول عليها من مستشفى حكومي أو عيادة مرورية معتمدة.
  6. شهادة المخالفات (إبراء الذمة المالية): تثبت عدم وجود مخالفات على مقدم الطلب.
  7. اجتياز الاختبار النظري والعملي للقيادة.
  8. شهادة تثبت تعافي الطالب من تعاطي المخدرات . 
     

  1. الشروط الجديدة لاستخراج رخصة القيادة 

1- يشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخصة القيادة من خلال قرار القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.
2-يشمل الكشف الطبي التأكد من سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية كالدرن، والجزام، والأمراض العقلية، والصرع

3- كما يحدد الفحص القدرة على قيادة المركبات بأمان، ودرجة الإبصار، بالإضافة إلى إثبات فصيلة الدم.

4-اشترطت الداخلية أن يكون القومسيون الطبي بالمحافظات، أو المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، تختص بتوقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة وإعادة توقيع الكشف الطبي عند الحاجة 

5-قرار القومسيون أو المركز الطبي يفقد صلاحيته إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف، بما يلزم المتقدم بإعادة الفحص

6-يشترط تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.

