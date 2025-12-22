جيهان سلامة تكشف أسرار دخولها التمثيل وتجاربها مع كبار الفنانين

استعرضت جيهان سلامة بداياتها في مجال التمثيل مع برنامج تفاصيل.

وأشارت إلى أن المخرجة إيناس الدغيدي كانت سبب اكتشاف موهبتها من خلال فيلم ديسكو ديسكو.

وأوضحت أن الدغيدي لا تزال تتمسك بمبادئها وحادّة الطبع في مواقع التصوير،لكنها كانت المحفّز الرئيسي لها لدخول الوسط الفني رغم رفض أسرتها ورغبتهم في أن تتجه إلى كلية الحقوق.

وتحدثت عن تجاربها مع كبار الفنانين، مشيرة إلى أنها تتمنى العمل مع محمد هنيدي والمخرجين أحمد خالد وجمال عبد الحميد، وأكدت أن العمل مع الفنانة عبلة كامل في مسلسل ريا وسكينة كان تجربة مميزة، إذ لم تكن تستخدم أي مكياج أثناء التصوير، ووصفت عبلة كامل بأنها بسيطة ودمها خفيف، وأن التعامل معها يعطي شعورًا بالراحة والطمأنينة.

وأضافت جيهان أن نجاح أعمالها السابقة جعلها تشعر بالفخر، وأن التجارب الصعبة التي مرت بها، سواء على المستوى الشخصي أوالصحي، ساهمت في صقل شخصيتها وتغيير نظرتها للحياة والفن.