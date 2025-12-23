الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌إن البحرية ⁠الأميركية تعتزم البدء في بناء طراز ‌جديد من السفن الحربية.

و جاء ذلك خلال تصريحات الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا، الإثنين.





أكبر سفينة حربية في التاريخ

وأكد ترامب أنها ستكون "أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق"، بحسب وكالة الأنباء "فرانس برس".

وأضاف ترامب أن المشروع ‌سيبدأ ببناء سفينتين حربيتين من هذا النوع، قبل ‌أن يتوسع لاحقا ليشمل 20 إلى 25 سفينة جديدة.

وشدد ترامب على أن “السفن الحربية الجديدة ستحقق التفوق العسكري لنا في الكثير من المناطق”، مضيفا: "سنعمل على زيادة عدد حاملات الطائرات".

وجاءت تصريحات ترامب بعيد إقرار الكونغرس الأميركي قانونا للدفاع يلحظ موازنة سنوية تفوق 900 مليار دولار.