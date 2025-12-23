الإخبارية السورية: قوى الأمن الداخلي تفرض طوقا أمنيا لحماية المدنيين وتأمين مغادرتهم

أفادت الإخبارية السورية، بأن المناطق المجاورة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، تشهد حالات نزوح، وذلك رغم اعلان كل من وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لعناصرهما بوقف تبادل النيران.





هدوء في منطقة مشفى الرازي





وقالت الإخبارية السورية إن حالة هدوء تسود منطقة مشفى الرازي في حلب الذي تعرض للاستهداف، وحالة ترقب للساعات المقبلة.





ووفق الإخبارية السورية، فقد فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في المنطقة المجاورة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود لحماية المدنيين من الاستهدافات وتأمين مغادرتهم.





و أصدر كل من وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" الأوامر لعناصرهما بوقف تبادل النيران مساء الإثنين، بعد اشتباكات دامية في مدينة حلب أسفرت عن مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصا آخرين.





ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن وزارة الدفاع أن قيادة الأركان في الجيش السوري أصدرت "أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عدد منها".





وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قيادة أركان الجيش السوري أصدرت أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران "قسد" في حلب بعد تحييد عدد منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيدا عن الأهالي.