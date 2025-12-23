قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: مصر تقوم بإعادة تدوير الموارد المائية لتعظيم الاستفادة في الزراعة
احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي
الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
أخبار العالم

الإخبارية السورية: قوى الأمن الداخلي تفرض طوقا أمنيا لحماية المدنيين وتأمين مغادرتهم

قوى الأمن الداخلي تفرض طوقا أمنيا لحماية المدنيين وتأمين مغادرتهم
قوى الأمن الداخلي تفرض طوقا أمنيا لحماية المدنيين وتأمين مغادرتهم

أفادت الإخبارية السورية، بأن المناطق المجاورة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، تشهد حالات نزوح، وذلك رغم اعلان كل من وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لعناصرهما بوقف تبادل النيران.


 

هدوء في منطقة مشفى الرازي 


 

وقالت الإخبارية السورية إن حالة هدوء تسود منطقة مشفى الرازي في حلب الذي تعرض للاستهداف، وحالة ترقب للساعات المقبلة.


 

ووفق الإخبارية السورية، فقد فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في المنطقة المجاورة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود لحماية المدنيين من الاستهدافات وتأمين مغادرتهم.


 

و أصدر كل من وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"  الأوامر لعناصرهما بوقف تبادل النيران مساء الإثنين، بعد اشتباكات دامية في مدينة حلب أسفرت عن مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصا آخرين.


 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن وزارة الدفاع أن قيادة الأركان في الجيش السوري أصدرت "أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عدد منها".


 

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قيادة أركان الجيش السوري أصدرت أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران "قسد" في حلب بعد تحييد عدد منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيدا عن الأهالي.

حالات نزوح قسد وزارة الدفاع السورية مشفى الرازي حلب

