الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة

أ ش أ

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عملية نسف ضخمة في خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال نسفوا بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس.



كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة جباليا شمال القطاع، في حين أطلقت الدبابات الرصاص تجاه حي التفاح شرق مدينة غزة.



وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طرقا رئيسة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين قريتي خلة الحداد والمعصرة بالسواتر الترابية، كما أغلقت البوابتين الحديدتين المقامتين عند مدخلي قرية جورة الشمعة: المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي الغربي (الرئيسي).