نتنياهو: إسرائيل ستتحرك ضد إيران إذا ظهر منها عمل عدائي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل تتابع التدريبات التي تجريها إيران خلال الفترة الأخيرة"، وإن "أي تحرك عدائي من جانب طهران سيُقابل برد قاسٍ للغاية".



ونقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية عن نتنياهو أن "الملف النووي الإيراني سيكون محور نقاش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



وذكرت القناة أن "إسرائيل تستعد لتقديم ملف استخباراتي موسّع إلى الرئيس الأمريكي خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في ولاية فلوريدا، في محاولة لدفع واشنطن نحو اتخاذ خطوات ضد إيران، قد تشمل بحث خيارات عسكرية جديدة".



وأضافت القناة أن "ترامب لا يزال مترددًا في اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن"، وأن اللقاء المرتقب يهدف إلى بلورة خريطة طريق مشتركة وتنسيق المواقف لمعالجة ما تصفه إسرائيل بـ"الملف الإيراني" بصورة شاملة.

