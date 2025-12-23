مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان، بأن مصر تواصل دعم السودان لإنهاء معاناته، و تواصل دعم مساعي السودانيين في تجاوز الخلافات.

و طالب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بتوفير ممرات آمنة للمدنيين السودانيين، فضلا عن بدء هدنة إنسانية فورية تؤدي لوقف دائم لإطلاق النار، محذرا من انتهاك الخطوط الحمراء بالنسبة للسودان و المساس بوحدته و سلامة أراضيه، و ذلك خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بالأوضاع في السودان.

وأدان مندوب مصر، الاعتداء الغاشم على بعثة السلام الأممية، معبرا عن موقف مصر الرافض للتدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان، مؤكدا على أن مصر تعمل على توفير المساعدات الطبية للسودانيين.

ويعقد مجلس الأمن سلسلة من الاجتماعات والإحاطات خلال الفترة (من 22 إلى 26 ديسمبر) الجاري لبحث عدد من القضايا الدولية البارزة من بينها ميانمار، والسودان، والاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى تطورات أمنية إقليمية ودولية.



إحاطة مفتوحة حول السودان

كما يعقد المجلس اليوم، جلسة إحاطة مفتوحة حول السودان، بناءً على طلب من الحكومة السودانية في رسالة مؤرخة 13 ديسمبر، وبدعم من مجموعة "A3 Plus" التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال وجيانا، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان، ويقدم الإحاطات كل من مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام محمد خالد خياري، ومدير قسم الاستجابة للأزمات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إديم ووسورنو، إضافة إلى ممثل عن المجتمع المدني.