ختام الجولة 22 من دوري المحترفين.. انتصارات بارزة وصراع مشتعل على الصدارة

اختُتمت امس الجمعة منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين، والتي شهدت عددًا من المباريات القوية والنتائج المتباينة، في ظل احتدام الصراع على مراكز الصعود وتفادي الهبوط.

نتائج مباريات الجولة 22:

بلدية المحلة ضد ديروط: 4ـ0

المصرية للاتصالات ضد بروكسي: 0ـ1

لافيينا ضد أسوان: 1ـ0

المنصورة ضد القناة: 0ـ0

أبوقير للأسمدة ضد الإنتاج الحربي: 1ـ2

طنطا ضد السكة الحديد: 1ـ3

راية ضد الداخلية: 1ـ1

بترول أسيوط ضد مسار: 1ـ1

الترسانة ضد مالية كفر الزيات: 0ـ0

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ22:

القناة – 49 نقطة بترول أسيوط – 41 نقطة أبوقير للأسمدة – 39 نقطة مسار – 37 نقطة المصرية للاتصالات – 35 نقطة لافيينا – 32 نقطة بروكسي – 31 نقطة مالية كفر الزيات – 30 نقطة المنصورة – 30 نقطة السكة الحديد – 28 نقطة الداخلية – 28 نقطة الترسانة – 27 نقطة الإنتاج الحربي – 25 نقطة أسوان – 20 نقطة ديروط – 20 نقطة طنطا – 18 نقطة راية – 17 نقطة بلدية المحلة – 16 نقطة

نظام الدوري:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) أو ما يعرف بـ "دوري المحترفين" من 18 فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين «ذهاب وإياب». يصعد للقسم الأول ثلاثة أندية، بينما يهبط إلى القسم الثاني (ب) فريقان مع نهاية الموسم.