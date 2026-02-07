ختام الجولة 22 من دوري المحترفين.. انتصارات بارزة وصراع مشتعل على الصدارة

اختُتمت امس الجمعة منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين، والتي شهدت عددًا من المباريات القوية والنتائج المتباينة، في ظل احتدام الصراع على مراكز الصعود وتفادي الهبوط.
نتائج مباريات الجولة 22:
- بلدية المحلة ضد ديروط: 4ـ0
- المصرية للاتصالات ضد بروكسي: 0ـ1
- لافيينا ضد أسوان: 1ـ0
- المنصورة ضد القناة: 0ـ0
- أبوقير للأسمدة ضد الإنتاج الحربي: 1ـ2
- طنطا ضد السكة الحديد: 1ـ3
- راية ضد الداخلية: 1ـ1
- بترول أسيوط ضد مسار: 1ـ1
- الترسانة ضد مالية كفر الزيات: 0ـ0
ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ22:
- القناة – 49 نقطة
- بترول أسيوط – 41 نقطة
- أبوقير للأسمدة – 39 نقطة
- مسار – 37 نقطة
- المصرية للاتصالات – 35 نقطة
- لافيينا – 32 نقطة
- بروكسي – 31 نقطة
- مالية كفر الزيات – 30 نقطة
- المنصورة – 30 نقطة
- السكة الحديد – 28 نقطة
- الداخلية – 28 نقطة
- الترسانة – 27 نقطة
- الإنتاج الحربي – 25 نقطة
- أسوان – 20 نقطة
- ديروط – 20 نقطة
- طنطا – 18 نقطة
- راية – 17 نقطة
- بلدية المحلة – 16 نقطة
نظام الدوري:
تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) أو ما يعرف بـ "دوري المحترفين" من 18 فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين «ذهاب وإياب». يصعد للقسم الأول ثلاثة أندية، بينما يهبط إلى القسم الثاني (ب) فريقان مع نهاية الموسم.