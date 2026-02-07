قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
سرير فوق عجلات مرسيدس.. ماركو بولو الفاخرة لعشاق التخييم

مرسيدس ماركو بولو
مرسيدس ماركو بولو
صبري طلبه

كشفت مرسيدس عن تحديثات شاملة لمركبة التخييم الفاخرة ماركو بولو؛ لتضعها في موقع متقدم ضمن فئة تجمع بين السفر، والراحة، والتجهيزات الذكية.

ولا يكتفي الإصدار الجديد بتقديم تجربة تنقل فقط، بل يطرح رؤية متكاملة للتخييم العصري، موجهة للباحثين عن المغامرة والرفاهية دون التخلي عن روح التخييم والسفر.

مرسيدس ماركو بولو 

تصنيع داخلي يعزز هوية مرسيدس

قررت مرسيدس إنتاج ماركو بولو في مصانعها الخاصة، بدلاً من التعاون مع شركة Westfalia، وستواصل قاعدة V-Class الإنتاج في مصنع فيتوريا بإسبانيا، فيما تنتقل أعمال تجهيز نسخة التخييم بشكلها النهائي إلى منشأة لودفيجسفيلده في ألمانيا.

محرك وأداء مرسيدس ماركو بولو

تعتمد ماركو بولو المحدثة على محرك ديزل تيربو بسعة 2.0 لتر، وتتدرج خيارات القوة لتصل إلى 234 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ويتاح النظام بدفع خلفي أو دفع رباعي 4Matic، ما يمنح السيارة قدرة أعلى على التعامل مع الطرق الوعرة ومسارات السفر الطويلة.

مرسيدس ماركو بولو 

سقف ذكي ومساحة تخييم موسعة

ركزت مرسيدس بشكل واضح على تعزيز تجربة التخييم داخل المركبة، حيث جرى تطوير سقف جديد يوفر مساحة إضافية للراحة والنوم، حيث أن التصميم الجديد لا يهدف فقط إلى زيادة المساحة الرأسية، بل يسهم أيضًا في تحسين العزل الحراري والصوتي داخل المقصورة. 

كما تم زيادة الارتفاع الداخلي للرأس بمقدار 10 ملم، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية وتحويلها إلى سرير واسع بأبعاد 2.05 × 1.13 متر، ما يجعل الإقامة داخل السيارة أكثر عملية وراحة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل جمعت مرسيدس بين الفخامة والتقنية. 

مرسيدس ماركو بولو 

زُودت المقصورة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام ترفيهي صوتي يضم 8 مكبرات صوت مع مضخم صوت مخصص، إضافة إلى نظام تكييف متعدد المناطق، بالإضافة إلى شاشتان قياس 12.3 إنش تعملان عبر نظام Mercedes-Benz Advanced Control، لتوفير تجربة تحكم رقمية متقدمة.

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

شيكابالا

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

فتحي عبد الوهاب

مسلسلات رمضان 2026 .. عودة فتحي عبد الوهاب في برومو المداح أسطورة النهاية

عرض فيلم «البحث عن داود عبدالسيد» في حفل تأبينه بالأوبرا

عرض فيلم البحث عن داود عبدالسيد في حفل تأبينه بالأوبرا

المخرجة نهى عادل: "عرض "دخل الربيع يضحك" أمام جمهور الإسكندرية له خصوصية كبيرة"

المخرجة نهى عادل: عرض "دخل الربيع يضحك" أمام جمهور الإسكندرية له خصوصية كبيرة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

الإرهاق
الإرهاق
الإرهاق

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

