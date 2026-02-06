قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار
تكنولوجيا وسيارات

بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم إم جي Cyberster الجديدة؟

إم جي Cyberster
إم جي Cyberster
صبري طلبه

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في سوق السيارات الكهربائية العالمية من خلال عدد كبيرة من الطرازات، ومنها طراز Cyberster، الذي يجمع بين الطابع الرياضي مع الأداء الكهربائي، بالإضافة إلى ملامح أقرب إلى تصميمات السوبر كارز الخارقة.

تصميم إم جي Cyberster

تعتمد إم جي Cyberster على أبعاد بنسبة طول إجمالي 4,535 ملم، مع عرض يصل إلى 1,913 ملم، وارتفاع لا يتجاوز 1,329 ملم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 ملم.

إم جي Cyberster

وتستند السيارة إم جي Cyberster على عجلات رياضية قياس 19 بوصة، فيما تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED، ويُكمل التصميم خطوط انسيابية تسهم في تحسين التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

محرك إم جي Cyberster

تعتمد إم جي Cyberster على محرك كهربائي أحادي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 340 حصانًا، ويعمل المحرك بقدرة كهربائية تبلغ 77 كيلوواط ساعة.

إم جي Cyberster

وتقدم Cyberster مدى قيادة يصل إلى نحو 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر DC، حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال مدة زمنية تستغرق حوالي 38 دقيقة.

تجهيزات ومواصفات إم جي Cyberster

زُودت إم جي Cyberster بحزمة من أنظمة الأمان، وتشمل هذه التجهيزات وسائد هوائية أمامية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح.

إم جي Cyberster

كما تتوفر أنظمة التحذير من التصادم الأمامي مع الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ومراقبة ضغط الإطارات.

ووتدعم السيارة إم جي Cyberster مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية توفر رؤية شاملة أثناء الركن وعملية الاصطفاف.

إم جي Cyberster

وتتضمن Cyberster مجموعة من تقنيات دعم السائق من بينها نظام المساعدة على البقاء داخل المسار المروري، ومثبت السرعة التكيفي، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، قفل مركزي، تقنيات فرامل عالية الأداء.

