بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم إم جي Cyberster الجديدة؟

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في سوق السيارات الكهربائية العالمية من خلال عدد كبيرة من الطرازات، ومنها طراز Cyberster، الذي يجمع بين الطابع الرياضي مع الأداء الكهربائي، بالإضافة إلى ملامح أقرب إلى تصميمات السوبر كارز الخارقة.

تصميم إم جي Cyberster

تعتمد إم جي Cyberster على أبعاد بنسبة طول إجمالي 4,535 ملم، مع عرض يصل إلى 1,913 ملم، وارتفاع لا يتجاوز 1,329 ملم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 ملم.

إم جي Cyberster

وتستند السيارة إم جي Cyberster على عجلات رياضية قياس 19 بوصة، فيما تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED، ويُكمل التصميم خطوط انسيابية تسهم في تحسين التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

محرك إم جي Cyberster

تعتمد إم جي Cyberster على محرك كهربائي أحادي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 340 حصانًا، ويعمل المحرك بقدرة كهربائية تبلغ 77 كيلوواط ساعة.

وتقدم Cyberster مدى قيادة يصل إلى نحو 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر DC، حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال مدة زمنية تستغرق حوالي 38 دقيقة.

تجهيزات ومواصفات إم جي Cyberster

زُودت إم جي Cyberster بحزمة من أنظمة الأمان، وتشمل هذه التجهيزات وسائد هوائية أمامية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح.

كما تتوفر أنظمة التحذير من التصادم الأمامي مع الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ومراقبة ضغط الإطارات.

ووتدعم السيارة إم جي Cyberster مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية توفر رؤية شاملة أثناء الركن وعملية الاصطفاف.

وتتضمن Cyberster مجموعة من تقنيات دعم السائق من بينها نظام المساعدة على البقاء داخل المسار المروري، ومثبت السرعة التكيفي، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، قفل مركزي، تقنيات فرامل عالية الأداء.