قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة وأسعار إم جي 7 موديل 2026 في السوق السعودي

إم جي 7 موديل 2026
إم جي 7 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل إم جي تعزيز مكانتها داخل السوق السعودي من خلال طرح طرازات تجمع بين التصميم الرياضي والتقنيات الحديثة، ومنها النسخة إم جي 7 موديل 2026 التي تعد من أبرز السيارات المقدمة هناك، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الرياضية، مع باقة كبير من التجهيزات.

محركات إم جي 7 موديل 2026

توفر إم جي 7 موديل 2026 باقتين من المحركات، حيث تعتمد على محرك تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، وبناقل حركة من سبع سرعات، مع نظام دفع أمامي واستهلاك وقود يصل إلى 19.3 كيلومتر لكل لتر.

إم جي 7 موديل 2026

أما الفئات الأعلى تجهيزًا، فتأتي بمحرك 2.0 لتر تيربو بقوة 261 حصانًا وعزم 405 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع ومعدل استهلاك وقود يبلغ 16.9 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد وتصميم إم جي 7 موديل 2026 

تعتمد إم جي 7 على تصميم السيدان، بينما يبلغ طول السيارة 4,884 مم، وعرضها 1,889 مم، وارتفاعها 1,447 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,778 مم، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وخيارات متعددة للجنوط بقياس 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، كما زودت السيارة بمرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، مع خاصية الطي الكهربائي وذاكرة الوضعية في الفئات الأعلى، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

إم جي 7 موديل 2026

تجهيزات ومواصفات إم جي 7 موديل 2026

تقدم إم جي 7 تجهيزات متنوعة تختلف حسب الفئة، تشمل فرشًا قماشيًا أو مزايا أكثر تطورًا مثل المقاعد الكهربائية مع الذاكرة والتدفئة، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، إضافة إلى إضاءة داخلية محيطية ونظام صوتي يصل إلى 14 سماعة من Bose في الفئات الأعلى.

إم جي 7 موديل 2026

وعلى صعيد السلامة، زودت إم جي 7 بحزمة من أنظمة الحماية تشمل أنظمة منع انغلاق المكابح وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات. 

كما تتوفر أنظمة تحذير الخروج عن المسار مع المساعدة، وقراءة سرعة الطريق، وحساسات خلفية في جميع الفئات، مع كاميرا خلفية أو كاميرا محيطية 360 درجة حسب التجهيز. 

إم جي 7 موديل 2026

وتشمل وسائل الأمان وسائد هوائية بعدد يتراوح بين اثنتين وست وسائد، بالإضافة إلى مثبت سرعة تقليدي أو متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي في الفئات الأعلى.

سعر إم جي 7 موديل 2026 في السعودية 

تطرح سيارة إم جي 7 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 93,610 ريال سعودي

إم جي إم جي 7 سعر إم جي 7 أسعار إم جي 7 أسعار إم جي 7 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل لمس القطة ينقض الوضوء؟.. لماذا سُمِّي سيدنا جبريل بالروح القدس؟.. الإفتاء تجيب.. ما الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة؟

حبس طبيب مزيف

القصة الكاملة للطبيب المزيف الذي انتحل صفة شقيقة لمدة عامين بالبحيرة

فاجعة تهز القليوبية بعد رحيل محفظ قرآن واثنين من أبنائه.. تلميذه: "شيخنا عاش للقرآن ومات ساجدا"

فاجعة تهز القليوبية بعد رحيل محفظ قرآن واثنين من أبنائه.. وتلميذه: شيخنا عاش لكتاب الله ومات ساجدا

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد