المواصفات الكاملة وأسعار إم جي 7 موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل إم جي تعزيز مكانتها داخل السوق السعودي من خلال طرح طرازات تجمع بين التصميم الرياضي والتقنيات الحديثة، ومنها النسخة إم جي 7 موديل 2026 التي تعد من أبرز السيارات المقدمة هناك، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الرياضية، مع باقة كبير من التجهيزات.

محركات إم جي 7 موديل 2026

توفر إم جي 7 موديل 2026 باقتين من المحركات، حيث تعتمد على محرك تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، وبناقل حركة من سبع سرعات، مع نظام دفع أمامي واستهلاك وقود يصل إلى 19.3 كيلومتر لكل لتر.

إم جي 7 موديل 2026

أما الفئات الأعلى تجهيزًا، فتأتي بمحرك 2.0 لتر تيربو بقوة 261 حصانًا وعزم 405 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع ومعدل استهلاك وقود يبلغ 16.9 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد وتصميم إم جي 7 موديل 2026

تعتمد إم جي 7 على تصميم السيدان، بينما يبلغ طول السيارة 4,884 مم، وعرضها 1,889 مم، وارتفاعها 1,447 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,778 مم، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وخيارات متعددة للجنوط بقياس 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، كما زودت السيارة بمرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، مع خاصية الطي الكهربائي وذاكرة الوضعية في الفئات الأعلى، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

إم جي 7 موديل 2026

تجهيزات ومواصفات إم جي 7 موديل 2026

تقدم إم جي 7 تجهيزات متنوعة تختلف حسب الفئة، تشمل فرشًا قماشيًا أو مزايا أكثر تطورًا مثل المقاعد الكهربائية مع الذاكرة والتدفئة، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، إضافة إلى إضاءة داخلية محيطية ونظام صوتي يصل إلى 14 سماعة من Bose في الفئات الأعلى.

إم جي 7 موديل 2026

وعلى صعيد السلامة، زودت إم جي 7 بحزمة من أنظمة الحماية تشمل أنظمة منع انغلاق المكابح وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.

كما تتوفر أنظمة تحذير الخروج عن المسار مع المساعدة، وقراءة سرعة الطريق، وحساسات خلفية في جميع الفئات، مع كاميرا خلفية أو كاميرا محيطية 360 درجة حسب التجهيز.

إم جي 7 موديل 2026

وتشمل وسائل الأمان وسائد هوائية بعدد يتراوح بين اثنتين وست وسائد، بالإضافة إلى مثبت سرعة تقليدي أو متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي في الفئات الأعلى.

سعر إم جي 7 موديل 2026 في السعودية

تطرح سيارة إم جي 7 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 93,610 ريال سعودي