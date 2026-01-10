قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
بالأسعار.. 5 سيارات سيدان في السوق المصري تبدأ من 649 ألف جنيه

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى الأبعاد المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المساحة العائلية، مع اختلاف التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية المقدمة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان في السوق المصري تبدأ من 649 ألف جنيه.

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 649,900 جنيه.

هيونداي النترا

زودت السيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 899,000 إلى 1,095,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,150,000 و1,500,000 جنيه.

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا  بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وتقدم بسعر 899,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

دعمت السيارة ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.

