قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرت عملية تحويل.. مواطنة تطالب الصحة بتصحيح جنسها أمام المحكمة
لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك
ما سبب قلة البركة في المال؟.. اجتنب 7 أفعال وردد هذا الدعاء
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
نيرمين طاحون: التضخم ليس قدرًا ويحتاج قرارات جريئة وإصلاح جذري للاقتصاد
كأس عاصمة مصر.. مواعيد مباريات السبت والأحد والإثنين
قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة والأجواء شديدة البرودة
تشكيل المنتخب المتوقع أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
كم عدد أيام الصيام المتبقية في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار التوك شو | اختفاء شيرين عبد الوهاب.. معاناة مرضى السيلياك من أجل العلاج.. من يرأس مجلس النواب 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 8 خطوات لتنشيط محرك سيارتك.. 5 عربيات صيني زيرو تحت المليون جنيه.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


8 خطوات لتنشيط محرك سيارتك .. أفضل النصائح
يُعد محرك السيارة القلب النابض الذي يحدد مستوى الأداء والاعتمادية على المدى الطويل، ومع مرور الوقت قد يفقد جزءًا من نشاطه نتيجة الإهمال أو أسلوب القيادة غير المناسب.

المواصفات الكاملة وسعر شيفروليه إكوينوكس EV 2026 في السعودية
تُعد شيفروليه من العلامات العريقة والتي تواصل تطوير حضورها في السوق السعودي عبر توسيع نطاق سياراتها الكهربائية، وتبرز شيفروليه إكوينوكس EV موديل 2026 كواحدة من أبرز الطرازات المقدمة ضمن فئة فئة الكروس أوفر الرياضية.

شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
تثبت شركة شاومي مرة أخرى أن دخولها قطاع السيارات لم يكن خطوة عابرة، بل مشروعًا طويل الأمد يحمل رؤية واضحة في هذا المجال، بعد النجاح اللافت الذي حققته سيارة SU7 منذ طرحها الأول.


5 سيارات صينية زيرو تحت المليون جنيه.. أسعار ومواصفات| صور
يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى بلد المنشأ والتصنيع منها السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.

سوني تكشف عن أحدث SUV فاخرة بالتعاون مع هوندا.. صور
تواصل سوني توسيع حضورها خارج نطاق الإلكترونيات التقليدية، وهذه المرة من خلال تعاونها مع هوندا اليابانية؛ للكشف عن أحدث سيارة فاخرة تحمل هوية علامة أفيلا.

بقوة تتجاوز 2000 حصان.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026 الرياضية
تُعد لوتس إيفايا 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية على الساحة العالمية، حيث تمثل نقلة نوعية في تاريخ العلامة البريطانية التي عُرفت طويلًا بسياراتها الرياضية خفيفة الوزن. 

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أحدث أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

مصر وكوت ديفوار

اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأهلي

صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان | استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية.. انطلاق امتحانات النقل

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

صحة بني سويف تحيل صيدليًا للتحقيق لادعائه بالتكليف مديرًا لإدارة سمسطا

صيانة محولات واعمدة الكهرباء

قطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بأبوقرقاص

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد