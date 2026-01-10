أخبار السيارات| 8 خطوات لتنشيط محرك سيارتك.. 5 عربيات صيني زيرو تحت المليون جنيه.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



8 خطوات لتنشيط محرك سيارتك .. أفضل النصائح

يُعد محرك السيارة القلب النابض الذي يحدد مستوى الأداء والاعتمادية على المدى الطويل، ومع مرور الوقت قد يفقد جزءًا من نشاطه نتيجة الإهمال أو أسلوب القيادة غير المناسب.

المواصفات الكاملة وسعر شيفروليه إكوينوكس EV 2026 في السعودية

تُعد شيفروليه من العلامات العريقة والتي تواصل تطوير حضورها في السوق السعودي عبر توسيع نطاق سياراتها الكهربائية، وتبرز شيفروليه إكوينوكس EV موديل 2026 كواحدة من أبرز الطرازات المقدمة ضمن فئة فئة الكروس أوفر الرياضية.

شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات

تثبت شركة شاومي مرة أخرى أن دخولها قطاع السيارات لم يكن خطوة عابرة، بل مشروعًا طويل الأمد يحمل رؤية واضحة في هذا المجال، بعد النجاح اللافت الذي حققته سيارة SU7 منذ طرحها الأول.



5 سيارات صينية زيرو تحت المليون جنيه.. أسعار ومواصفات| صور

يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى بلد المنشأ والتصنيع منها السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.

سوني تكشف عن أحدث SUV فاخرة بالتعاون مع هوندا.. صور

تواصل سوني توسيع حضورها خارج نطاق الإلكترونيات التقليدية، وهذه المرة من خلال تعاونها مع هوندا اليابانية؛ للكشف عن أحدث سيارة فاخرة تحمل هوية علامة أفيلا.

بقوة تتجاوز 2000 حصان.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026 الرياضية

تُعد لوتس إيفايا 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية على الساحة العالمية، حيث تمثل نقلة نوعية في تاريخ العلامة البريطانية التي عُرفت طويلًا بسياراتها الرياضية خفيفة الوزن.