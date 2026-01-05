قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 420 حصانًا.. مواصفات شيفروليه سوبربان 2026 الجديدة

شيفروليه سوبربان 2026
شيفروليه سوبربان 2026
صبري طلبه

تُعد شيفروليه سوبربان واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تحمل توقيع العلامة الأمريكية العريقة، حيث استطاعت عبر سنوات طويلة أن تحافظ على حضورها القوي في الأسواق العالمية. 

تواصل سوبربان هذا التألق مع طرح موديل 2026 عالميًا، من خلال سيارة تجمع بين الحجم الكبير، والقدرات العالية، والمقصورة العائلية الرحبة، إلى جانب تصميم خارجي ينتمي بوضوح إلى فئة SUV متعددة الاستخدامات.

أبعاد وتصميم شيفروليه سوبربان 2026

تعتمد شيفروليه سوبربان 2026 على هيكل كبير حيث يوفر مساحة داخلية واسعة، ويبلغ طول السيارة 5,732 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,370 مم، مع ارتفاع قدره 1,923 مم، كما تأتي قاعدة العجلات بطول 3,406 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 2,767 و2,866 كجم حسب الفئة، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 1,175 لتر.

شيفروليه سوبربان 2026

أداء ومحركات شيفروليه سوبربان 2026

تُطرح سوبربان 2026 بخيارين من المحركات، الخيار الأول يعتمد على محرك بنزين ثماني الأسطوانات V8 بسعة 5.3 لتر، يولد قوة 355 حصانًا وعزم دوران يبلغ 518 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع إمكانية الاختيار بين نظام الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 9.8 كم لكل لتر لفئات الدفع الخلفي و8.9 كم لكل لتر لفئات الدفع الرباعي.

أما الخيار الثاني، فيأتي بمحرك V8 أكبر بسعة 6.2 لتر، يقدم قوة تصل إلى 420 حصانًا وعزم دوران يبلغ 624 نيوتن متر، ويقترن هذا المحرك أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع توفر نظامي الدفع الخلفي والرباعي، ومع هذا المحرك، يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 9.1 كم لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات شيفروليه سوبربان 2026

تقدم شيفروليه سوبربان 2026 مقصورة حديثة تعتمد على الشاشات الكبيرة والتقنيات المتقدمة، حيث تتوفر شاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية للنظام الترفيهي بقياس 17.7 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا من Bose مع 10 مكبرات صوت، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية في الصف الأول.

شيفروليه سوبربان 2026

وزُودت سوبربان 2026 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مساعد البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع فرامل طوارئ ذاتية. 

كما تضم السيارة أنظمة للمساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وتحذير الخروج عن المسار، ومراقبة إجهاد السائق، وتكتمل منظومة الأمان بعدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الكبح المتقدمة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، مع نظام مخصص للمساعدة على ركن السيارة.

