5 سيارات صينية SUV في مصر.. اركب جديد "بالأسعار"

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتتنوع هذه الإصدارات بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، ومنها العائلة الصينية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات صينية SUV في مصر مع عرض أبرز المواصفات واحدث الأسعار.

شيري تيجو 8

تعتمد السيارة شيرى تيجو 8 على محرك 6 سرعات أوتوماتيكي، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,095,000 و 1,195,000 جنيه.

رينو أوسترال

تأتي السيارة رينو أوسترال بمحرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.7 ثانية، بينما تقدم بأسعار تتراوح بين 1,400,000 و 1,770,000 جنيه.

كيا سبورتاج

زودت السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,699,900 و 2,249,900 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

تستمد إم جي RX5 PLUS قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 1,380,000 جنيه.

جيتور T2

دعمت السيارة جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,775,000 و 1,825,000 جنيه.