بتصميم عملاق.. ماذا تقدم فورد إكسبيديشن الجديدة كلياً؟

تواصل شركة فورد الأمريكية دعم مكانتها في الأسواق العالمية من خلال الكشف عن الجيل الجديد كليًا من طراز فورد إكسبيديشن، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV ذات الحجم الكامل.

منظومة أداء فورد إكسبيديشن

تعتمد فورد إكسبيديشن الجديدة على محرك EcoBoost بسعة 3.5 لتر، وتتوفر السيارة بخيارين للقوة، حيث يولد المحرك في نسخته الأولى قوة تصل إلى 400 حصان، بينما ترتفع القوة في النسخة الأعلى إلى 440 حصانًا.

فورد إكسبيديشن

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور مكوّن من 10 سرعات، يساهم في تحسين الاستجابة وسلاسة الانتقال بين السرعات، كما تتيح فورد خيارين لمنظومة الدفع، تشمل الدفع الخلفي، إلى جانب الدفع الرباعي، سواء للاستخدام داخل المدن أو على الطرق الوعرة.

تصميم خارجي يعكس القوة والجاهزية

جاءت فورد إكسبيديشن بتصميم خارجي يعكس طابعها القوي، حيث زودت بجنوط ألومنيوم كبيرة قياس 22 بوصة تعزز من حضورها على الطريق، إلى جانب مكابح باللون الأحمر تضيف لمسة رياضية واضحة، كما تتمتع السيارة بنظام تعليق مخصص للتعامل مع الطرق الوعرة، وعتبات جانبية كهربائية، ويبرز السقف البانورامي كأحد العناصر في السيارة، إلى جانب شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات، وقضبان سقف مزدوجة، مع لمسات تصميمية باللون البرتقالي وطلاء أسود وزجاج معتم يمنح السيارة مظهرًا أكثر جرأة.

فورد إكسبيديشن

مقصورة واسعة بتقنيات متقدمة

ركزت فورد على تقديم مقصورة تجمع بين الرحابة والتقنيات الحديثة، حيث تضم شاشة وسطية عملاقة بقياس 24 بوصة تعد من أبرز عناصر المقصورة، وتدعم أنظمة العرض والتحكم، كما زودت السيارة بنظام صوتي متطور من B&O، إلى جانب نظام تحكم متكامل في المناخ، وتأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في العديد من الأنظمة أثناء القيادة، مع فرامل يد كهربائية تضيف مزيدًا من العملية.

فورد إكسبيديشن

تعكس فورد إكسبيديشن توجهها العائلي من خلال مقصورة تتسع لما يصل إلى سبعة ركاب، مع توزيع ذكي للمساحات الداخلية، وتم تزويد السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد مع لمسات برتقالية تحمل شعار Tremor، ما يضفي طابعًا مميزًا على المقصورة، كما تتوفر نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومساحات تخزين متعددة.