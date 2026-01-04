قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحبك من قلبي .. يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ65 | صور
غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح
محمد إبراهيم: إمام عاشور مكانه في أوروبا .. ويكشف أسرار أداء مصطفى محمد | فيديو
مادورو يصل مقر مكافحة المخدرات بنيويورك.. ووزير ترامب: الرئيس سيُحدّد شروط إدارة فنزويلا
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي.. دعم مباشر للمطلقات والنساء المعيلات |تفاصيل
ناقد رياضي : رؤية برشلونة سبقت الجميع في موهبة حمزة عبدالكريم | فيديو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم كان ضمن اختيارات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية | فيديو
محمود الليثي يكشف أسرار نجاحه.. ويغني «كتاب حياتي ياعين» للراحل حسن الأسمر | فيديو
بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود
بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين
هجوم بمسيرات على موسكو .. اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم عملاق.. ماذا تقدم فورد إكسبيديشن الجديدة كلياً؟

فورد إكسبيديشن
فورد إكسبيديشن
صبري طلبه

تواصل شركة فورد الأمريكية دعم مكانتها في الأسواق العالمية من خلال الكشف عن الجيل الجديد كليًا من طراز فورد إكسبيديشن، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV ذات الحجم الكامل.

منظومة أداء فورد إكسبيديشن

تعتمد فورد إكسبيديشن الجديدة على محرك EcoBoost بسعة 3.5 لتر، وتتوفر السيارة بخيارين للقوة، حيث يولد المحرك في نسخته الأولى قوة تصل إلى 400 حصان، بينما ترتفع القوة في النسخة الأعلى إلى 440 حصانًا.

فورد إكسبيديشن

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور مكوّن من 10 سرعات، يساهم في تحسين الاستجابة وسلاسة الانتقال بين السرعات، كما تتيح فورد خيارين لمنظومة الدفع، تشمل الدفع الخلفي، إلى جانب الدفع الرباعي، سواء للاستخدام داخل المدن أو على الطرق الوعرة.

تصميم خارجي يعكس القوة والجاهزية

جاءت فورد إكسبيديشن بتصميم خارجي يعكس طابعها القوي، حيث زودت بجنوط ألومنيوم كبيرة قياس 22 بوصة تعزز من حضورها على الطريق، إلى جانب مكابح باللون الأحمر تضيف لمسة رياضية واضحة، كما تتمتع السيارة بنظام تعليق مخصص للتعامل مع الطرق الوعرة، وعتبات جانبية كهربائية، ويبرز السقف البانورامي كأحد العناصر في السيارة، إلى جانب شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات، وقضبان سقف مزدوجة، مع لمسات تصميمية باللون البرتقالي وطلاء أسود وزجاج معتم يمنح السيارة مظهرًا أكثر جرأة.

فورد إكسبيديشن

مقصورة واسعة بتقنيات متقدمة

ركزت فورد على تقديم مقصورة تجمع بين الرحابة والتقنيات الحديثة، حيث تضم شاشة وسطية عملاقة بقياس 24 بوصة تعد من أبرز عناصر المقصورة، وتدعم أنظمة العرض والتحكم، كما زودت السيارة بنظام صوتي متطور من B&O، إلى جانب نظام تحكم متكامل في المناخ، وتأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في العديد من الأنظمة أثناء القيادة، مع فرامل يد كهربائية تضيف مزيدًا من العملية.

فورد إكسبيديشن

تعكس فورد إكسبيديشن توجهها العائلي من خلال مقصورة تتسع لما يصل إلى سبعة ركاب، مع توزيع ذكي للمساحات الداخلية، وتم تزويد السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد مع لمسات برتقالية تحمل شعار Tremor، ما يضفي طابعًا مميزًا على المقصورة، كما تتوفر نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومساحات تخزين متعددة.

فورد إكسبيديشن فورد إكسبيديشن سيارة فورد إكسبيديشن فورد إكسبيديشن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

أرشيفية

ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي.. ما هي قوة «دلتا» الأمريكية؟

المجنى عليه

ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

وفد صيني آخر ظهورلمادورو

آخر من قابله الرئيس الفنزويلي قبل نجاح القوات الأمريكية في اختطافه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دريد لحام

دريد لحام يعيد إحياء أرشيفه الفني بتقنيات الذكاء الاصطناعي

حجازي متقال مع سيرا إبراهيم

حجازي متقال: الشهرة جميلة لكنها أحيانًا تكون عبئًا

كمال الشناوي

وفاة شقيقة كمال الشناوي

بالصور

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد