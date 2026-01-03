قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات جيلي سيتي راي 2026 في السعودية

جيلي سيتي راي 2026
جيلي سيتي راي 2026
صبري طلبه

تواصل شركة جيلي الصينية من تعزيز حضورها داخل السوق السعودي؛ من خلال تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات، ويأتي طراز سيتي راي 2026 كأحد أبرز هذه الخيارات، حيث ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، والذي تمكن من الجمع بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة. 

محرك وأداء جيلي سيتي راي 2026 

تعتمد جيلي سيتي راي 2026 على منظومة ميكانيكية تتكوّن من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بالبنزين مع شاحن تيربو، ويولد قوة تصل إلى 172 حصانا، مع عزم دوران مرتفع يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يقارب 17.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 51 لترا.

جيلي سيتي راي 2026 

أبعاد وتصميم السيارة جيلي سيتي راي 2026 

تأتي سيتي راي بأبعاد خارجية تمنحها حضورا رياضيًا، حيث يبلغ طولها 4,510 ملم، مع عرض يصل إلى 1,865 ملم، وارتفاع يبلغ 1,650 ملم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,701 ملم، ما ينعكس إيجابا على المساحة الداخلية والثبات.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,470 كيلوجراما، ويبرز التصميم الخارجي من خلال منظومة عادم مزدوجة، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح LED تعزز من الطابع الرياضي، وجنوط قياس 19 بوصة، إضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

جيلي سيتي راي 2026 

مقصورة وتجيهزات جيلي سيتي راي 2026 

تضم المقصورة نظام صوتي من هارمن إنفينيتي مكوّن من 8 سماعات، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، ولوحة عدادات ذات تصميم عصري، مع إضاءة محيطية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد أمامية كهربائية تتيح التحكم بوضعية الجلوس بسهولة.

جهزت سيتي راي 2026 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام الثبات الإلكتروني، ومساعد الصعود على المرتفعات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف.

كما تدعم السيارة تقنيات تتبع المسار والحفاظ عليه، ونظام كشف النقطة العمياء، مع تحذير من الاصطدام الأمامي مدعوم بمكابح طوارئ ذاتية.

وتشمل التجهيزات أيضا نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، ومساعد النزول على المنحدرات، إضافة إلى وسائد هوائية.

جيلي سيتي راي 2026 

سعر جيلي سيتي راي 2026 في السعودية 

تطرح جيلي سيتي راي 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 101,835 ريالا سعوديا.

جيلي سيتي راي جيلي سيتي راي جيلي سيتي راي 2026 سعر جيلي سيتي راي في السعودية

