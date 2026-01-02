5 سيارات مستعملة في السوق المصري.. بسعر على قد الإيد

تتنوع الإصدارات المقدمة في السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار ايضًا، وهي نقطة مهمة وخاصة عند المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب.

وفي سياق هذا الموضوع نقدم 5 سيارات مستعملة في السوق المصري تنتمي للفئة الاقتصادية، والتي قد تختلف وفقًا للحالة الفنية والموديل.

سكودا فيليشيا

سكودا فيليشيا

تستمد السيارة سكودا فيليشيا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 68 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 150 كم/ساعة، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين لموديلات 1997 بين 90 ألف و125 ألف جنيه

سوزوكي ماروتي

سوزوكي ماروتي

تعتمد السيارة سوزوكي ماروتي على محرك سعة 800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 37 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و59نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال"، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 90 ألف و150 ألف جنيه.

فيات بونتو

فيات بونتو

يتمكن محرك السيارة فيات بونتو أن يضخ قوة تقارب الـ 80 حصانا، مع 114 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، مع استهلاك للوقود يقدر بحوالي 6 لترات لكل 100 كم، يصل سعر السيارة موديل 2011 إلى 220 ألف جنيه، أما عن موديلات 2001 فتصل إلى 160 ألف جنيه.

فيات 127

فيات 127

تأتي السيارة فيات 127 بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاشباك صغيرة الحجم، وقدمت السيارة إما بعدد 2 باب أو 4 أبواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الجر الأمامي، مع محرك رباعي الاسطوانات، سعة تصل إلى 1100 سي سي، وتقدم السيارة بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه.

هيونداي اكسيل

هيونداي اكسيل

قدمت السيارة بتصميم السيدان أو الهاتشباك، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة تتراوح بين 1300 أو 1500 سي سي، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات،مع ناقل سرعات يدوي مانيوال، واخر أوتوماتيكي الاداء لبعض الفئات، وتبدأ أسعار السيارة من 90 ألف جنيه.