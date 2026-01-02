قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
خبير سياسي: الهجوم على مقر إقامة الرئيس بوتين كان مخططا بدقة ومتعدد المراحل
"كنز مدفون" يعيد خريطة توزيع المعادن النادرة.. ماذا وجد العلماء؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائد الدعم السريع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات مستعملة في السوق المصري.. بسعر على قد الإيد

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
صبري طلبه

تتنوع الإصدارات المقدمة في السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار ايضًا، وهي نقطة مهمة وخاصة عند المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب.

وفي سياق هذا الموضوع نقدم 5 سيارات مستعملة في السوق المصري تنتمي للفئة الاقتصادية، والتي قد تختلف وفقًا للحالة الفنية والموديل.

سكودا فيليشيا

سكودا فيليشيا

تستمد السيارة سكودا فيليشيا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 68 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 150 كم/ساعة، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين لموديلات 1997 بين 90 ألف و125 ألف جنيه

سوزوكي ماروتي 

سوزوكي ماروتي 

تعتمد السيارة سوزوكي ماروتي على محرك سعة 800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 37 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و59نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال"، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 90 ألف و150 ألف جنيه.

فيات بونتو 

فيات بونتو 

يتمكن محرك السيارة فيات بونتو أن يضخ قوة تقارب الـ 80 حصانا، مع 114 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، مع استهلاك للوقود يقدر بحوالي 6 لترات لكل 100 كم، يصل سعر السيارة موديل 2011 إلى 220 ألف جنيه، أما عن موديلات 2001 فتصل إلى 160 ألف جنيه.

فيات 127 

فيات 127 

تأتي السيارة فيات 127 بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاشباك صغيرة الحجم، وقدمت السيارة إما بعدد 2 باب أو 4 أبواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الجر الأمامي، مع محرك رباعي الاسطوانات، سعة تصل إلى 1100 سي سي، وتقدم السيارة بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه.

هيونداي اكسيل 

هيونداي اكسيل 

قدمت السيارة بتصميم السيدان أو الهاتشباك، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة تتراوح بين 1300 أو 1500 سي سي، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات،مع ناقل سرعات يدوي مانيوال، واخر أوتوماتيكي الاداء لبعض الفئات، وتبدأ أسعار السيارة من 90 ألف جنيه. 

أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في السوق المصري سيارات تحت 100 ألف جنيه سيارات أقل من 150ألف جنيه سيارات أقل من 200 ألف جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم عليه السلام

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد