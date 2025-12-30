سعر ومواصفات إم جي GT موديل 2026 في السعودية

تواصل علامة إم جي الصينية تألقها داخل السوق السعودي، بطرح عدد كبير ومتنوع من الاصدارات، منها السيارة GT موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان ذات التوجه الرياضي، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

محركات وأداء إم جي GT موديل 2026

تعتمد إم جي GT 2026 الفئة القياسية Comfort على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة 118 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، مع نظام دفع أمامي.

إم جي GT موديل 2026

وتصل السرعة القصوى إلى 185 كيلومترًا في الساعة، بينما تستغرق السيارة نحو 10.5 ثانية للانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 18.9 كيلومتر لكل لتر.

وفي الفئات الأعلى Comfort 1.5T وLuxury، تعتمد السيارة على محرك تيربو بنفس السعة 1.5 لتر، لكنه يقدم أداءً أعلى بقوة 173 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات، وتحقق هذه النسخ تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.5 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 215 كيلومترًا في الساعة.

إم جي GT موديل 2026

تجهيزات السيارة ووسائل الأمان

تعتمد إم جي GT على شاشة مركزية بقياس 10.1 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب اتصال بلوتوث ونظام صوتي، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة في النسخ الأكثر تجهيزًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

تختلف تجهيزات السلامة باختلاف الفئات، حيث تبدأ بعدد وسادتين هوائيتين في الفئة الأساسية، وتصل إلى 6 وسائد هوائية في فئة Luxury، موزعة بين الأمام والجوانب والستائر، وتشمل الأنظمة القياسية مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر أنظمة مساعدة متقدمة في الفئات الأعلى، مثل التحذير من التصادم الأمامي، والتنبيه عند الخروج عن المسار، ومراقبة النقطة العمياء، إلى جانب حساسات الركن الخلفية وكاميرات الرؤية الخلفية أو المحيطية.

تصميم إم جي GT موديل 2026

تأتي GT 2026 بمظهر أنيق وبلمسة رياضية، مدعوم بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع إضاءة نهارية حديثة، وتأتي السيارة بجنوط ألمنيوم بقياسات تتراوح بين 16 و17 بوصة حسب الفئة، ومرايا جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وإمكانية الطي الكهربائي في الفئة الأعلى.

إم جي GT موديل 2026

كما تتوفر فتحة سقف كهربائية في فئات التيربو، وتبلغ أبعاد السيارة 4,675 ملم للطول، و1,842 ملم للعرض، مع قاعدة عجلات بطول 2,680 ملم، إضافة إلى صندوق أمتعة بسعة 401 لتر.

سعر إم جي GT موديل 2026 في السعودية

تُطرح سيارة إم جي GT موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 65,550 ريال سعودي.