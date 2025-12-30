قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات إم جي GT موديل 2026 في السعودية

إم جي GT موديل 2026
إم جي GT موديل 2026
صبري طلبه

تواصل علامة إم جي الصينية تألقها داخل السوق السعودي، بطرح عدد كبير ومتنوع من الاصدارات، منها السيارة GT موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان ذات التوجه الرياضي، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

محركات وأداء إم جي GT موديل 2026

تعتمد إم جي GT 2026 الفئة القياسية Comfort على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة 118 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، مع نظام دفع أمامي.

 إم جي GT موديل 2026

وتصل السرعة القصوى إلى 185 كيلومترًا في الساعة، بينما تستغرق السيارة نحو 10.5 ثانية للانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 18.9 كيلومتر لكل لتر.

وفي الفئات الأعلى Comfort 1.5T وLuxury، تعتمد السيارة على محرك تيربو بنفس السعة 1.5 لتر، لكنه يقدم أداءً أعلى بقوة 173 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات، وتحقق هذه النسخ تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.5 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 215 كيلومترًا في الساعة.

 إم جي GT موديل 2026

تجهيزات السيارة ووسائل الأمان

تعتمد إم جي GT على شاشة مركزية بقياس 10.1 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب اتصال بلوتوث ونظام صوتي، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة في النسخ الأكثر تجهيزًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

تختلف تجهيزات السلامة باختلاف الفئات، حيث تبدأ بعدد وسادتين هوائيتين في الفئة الأساسية، وتصل إلى 6 وسائد هوائية في فئة Luxury، موزعة بين الأمام والجوانب والستائر، وتشمل الأنظمة القياسية مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر أنظمة مساعدة متقدمة في الفئات الأعلى، مثل التحذير من التصادم الأمامي، والتنبيه عند الخروج عن المسار، ومراقبة النقطة العمياء، إلى جانب حساسات الركن الخلفية وكاميرات الرؤية الخلفية أو المحيطية.

تصميم إم جي GT موديل 2026

تأتي GT 2026 بمظهر أنيق وبلمسة رياضية، مدعوم بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع إضاءة نهارية حديثة، وتأتي السيارة بجنوط ألمنيوم بقياسات تتراوح بين 16 و17 بوصة حسب الفئة، ومرايا جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وإمكانية الطي الكهربائي في الفئة الأعلى.

 إم جي GT موديل 2026

كما تتوفر فتحة سقف كهربائية في فئات التيربو، وتبلغ أبعاد السيارة 4,675 ملم للطول، و1,842 ملم للعرض، مع قاعدة عجلات بطول 2,680 ملم، إضافة إلى صندوق أمتعة بسعة 401 لتر.

سعر إم جي GT موديل 2026 في السعودية

تُطرح سيارة إم جي GT موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 65,550 ريال سعودي.

إم جي GT إم جي GT سعر إم جي GT سعر إم جي GT 2026 سعر إم جي GT في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح لمجلس النواب في أسيوط

القبض على عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى الذهب والفضة

30 مليون جنيه.. عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الذهب والفضة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. محمود العسيلي: بحب الست تدلعني زي ما بدلعها.. ووالد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

الصومال

وزير صومالي سابق: ما يسمى "أرض الصومال" تعاني تفككًا داخليًا قبل الاعتراف الوهمي من إسرائيل

محمود العسيلي

محمود العسيلي يبدع في مجموعة من الأغاني مع عمرو أديب.. فيديو

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد