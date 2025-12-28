قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أحدث 5 سيارات طرحت بالسوق المصري خلال 2025.. بالأسعار

أحدث السيارات في مصر 2025
أحدث السيارات في مصر 2025
صبري طلبه

استقبل السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات خلال العام الجاري 2025، والتي تنوعت من ناحية القدرات الفني والتقنية، وبلد المنشأ، إلى جانب تنوع التصميمات والأسعار أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث 5 سيارات طرحت بالسوق المصري خلال 2025

شيرى تيجو 9

شيرى تيجو 9

يبلغ سعر السيارة شيرى تيجو 9 نحو 1,999,000جنيه، وتقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم رياضي من فئة الـ SUV، وبمحرك هجين بقوة 210 حصانًا، سعة 1500 سي سي تيربو، و440 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ام جى G50 بلس

ام جى G50 بلس

تقدم ام جى G50 بلس بسعر يبلغ 1,229,990 جنيه، وتنتمي السيارة إلى عائلة الفان العائلية، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة إنتاجيه قدرها 170 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات DSG أوتوماتيك.

كيا EV6

كيا EV6

تأتي السيارة كيا EV6 بمحرك كهربائي، بقوة قدرها 225 حصانًا، وبطارية سعة 84 كيلووات، ومدى سير يصل إلى 582 كيلومتر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة موديل 2026 بين 2,250,000 و 2,500,000 جنيه.

شانجان ايدو بلس

شانجان ايدو بلس

تقدم شانجان ايدو بلس بسعر يتراوح بين 999,900 جنيه و 1,150,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات تيربو 1500 سي سي، بقوة 178 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي.

اكسييد LX

اكسييد LX

تتراوح أسعار السيارة اكسييد LX بين مليون و190 ألف جنيه، ومليون و340 ألف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 أو 1600 سي سي، بقوة 145 أو 184 حصانًا، وعزم أقصى للدوران بين 230 و290 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2025 أحدث السيارات في مصر أحدث السيارات 2025

