أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏



أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ والعلامات، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والأسعار، والتي تعد نقطة مهمة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديد.





لو معاك 200 ألف جنيه.. تركب بيهم عربية إيه؟

أسعار مازدا 3 2010‏ المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏



الأحدث من نيسان.. جرافيت تظهر للأضواء تحت مفهوم رياضي

جرت نيسان كشفًا أوليًا عن سيارتها الجديدة من فئة الميني فان، والتي تحمل اسم جرافيت، في خطوة تعكس توجه العلامة اليابانية لتعزيز حضورها في فئة السيارات العائلية المدمجة.

سعر ومواصفات شانجان UNI-V 2026 في السوق السعودي

تعد شانجان UNI-V موديل 2026 واحدة من أحدث السيارات الصينية المطروحة في السوق السعودي، وتُطرح تلك النسخة بعدة فئات وتجهيزات، مع حزمة متكاملة تركز على أنظمة السلامة، ووسائل الراحة، وتقنيات التحكم.

ريماك نيفيرا تخطف الأنظار من جديد .. قدرات خارقة وسعر مدهش

كشفت ريماك عن إصدار نادر للغاية من سيارتها الكهربائية الخارقة، نيفيرا آر، والتي تأتي بإنتاج محدود يبلغ 40 نسخة فقط على مستوى العالم، وتعد هذه السيارة نسخة مطورة من ريماك نيفيرا العادية، التي لا يتجاوز إنتاجها 150 نسخة.

أقل من 500 ألف.. اركب سيارة فرنسية أوتوماتيك سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات الفرنسية، منها السيارة الشهيرة بيجو 301، والتي انطلقت عبر باقة من الموديلات، مع مفهوم السيدان العائلي صاحب الـ 4 أبواب، إلى جانب السعة التخزينية، وعدد متنوع مع التجهيزات.

ميتسوبيشي تقدم ديليكا D:5 موديل 2026.. ميني فان للطرق الوعرة

أعلنت ميتسوبيشي اليابانية عن إطلاق النسخة المحدثة من سيارتها ديليكا D:5 موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة الميني فان ذات الطابع المخصص للطرق الوعرة.