تكنولوجيا وسيارات

ريماك نيفيرا تخطف الأنظار من جديد .. قدرات خارقة وسعر مدهش

صبري طلبه

كشفت ريماك عن إصدار نادر للغاية من سيارتها الكهربائية الخارقة، نيفيرا آر، والتي تأتي بإنتاج محدود يبلغ 40 نسخة فقط على مستوى العالم، وتعد هذه السيارة نسخة مطورة من ريماك نيفيرا العادية، التي لا يتجاوز إنتاجها 150 نسخة، مما يجعلها واحدة من أندر السيارات الكهربائية في العالم، وأكثرها قوة وأداءً، وإضافة إلى ذلك، تظهر نسخة إصدار التأسيس الحصري، والتي لن تتجاوز 10 سيارات حول العالم، لتجمع بين النادرة والأداء الفائق في آن واحد.

ريماك نيفيرا بأداء كهربائي مذهل 

تعتمد نيفيرا آر على 4 محركات كهربائية متطورة، تولد قوة إجمالية هائلة تصل إلى 2,107 أحصنة، مع نظام توزيع عزم متقدم طورته ريماك خصيصًا لهذه السيارة.

هذه الأرقام تجعلها قادرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 1.66 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 431 كم/س، ما يضعها في قائمة أسرع السيارات الكهربائية على مستوى العالم. 

تقنيات متطورة ومواصفات فريدة

من الناحية التقنية، لا يختلف إصدار التأسيس عن نيفيرا القياسية في قدرات المحركات وأنظمة الدفع، لكنه يضيف لمسات حصرية من حيث التصميم الداخلي والخارجي، بما يعكس روح النخبة والتميز. 

جاءت المقصورة مجهزة بأحدث أنظمة التحكم بالقيادة، مع شاشة معلومات رقمية متقدمة، وأنظمة مساعدة للسائق لتعزيز الأمان والثبات، إضافة إلى تصميم داخلي فاخر يجمع بين المواد عالية الجودة والراحة للركاب.

كما تم تجهيز السيارة بأنظمة حماية متقدمة تشمل وسائد هوائية متعددة، ومثبتات إلكترونية للتحكم في العزم والتسارع، وحساسات للوقوف والمناورة، إلى جانب وسائل الترفيه وأدوات مساعدة قائد المركبة.

أرقام قياسية وتجارب حقيقية على الطريق

تؤكد نيفيرا آر على جدارتها كأداة أداء حقيقي وليس مجرد قطعة عرض فاخرة، حيث سجلت السيارة في عام 2025 وحده 24 رقمًا قياسيًا عالميًا، ما يعكس إمكانياتها الاستثنائية في التسارع والسرعة والتحكم على مختلف الطرق، هذه الإنجازات تجعل من السيارة مثالاً حيًا على كيفية الجمع بين التقنيات الكهربائية الحديثة والأداء الخارق في سيارة واحدة.

السعر المتوقع لأيقونة ريماك 

لم تكشف ريماك بعد عن السعر الرسمي لإصدار التأسيس من نيفيرا آر، إلا أن التقارير تشير إلى أنه سيتجاوز حاجز الـ 3 ملايين دولار، مما يؤكد أن السيارة تستهدف فئة محدودة من عشاق السيارات الخارقة والنادرة، ممن يبحثون عن الجمع بين الأداء الفائق والندرة المطلقة في عالم السيارات الكهربائية.

