لكزس تقدم نسختها الجديدة كليًا LBX Morizo RR.. صور

كشفت لكزس اليابانية، المتخصصة في صناعة السيارات، عن تقديم طرازها الجديد LBX Morizo R، في فئة الكروس أوفر المدمجة ذات الطابع الرياضي.

السيارة الجديدة تمثل نسخة عالية الأداء ضمن عائلة LBX، وتهدف إلى الجمع بين الحجم العملي والتقنيات المتقدمة، دون الخروج عن هوية لكزس المعروفة بالاعتمادية اليابانية.

لكزس LBX Morizo RR

لكزس LBX Morizo RR والأداء الفني

تعتمد لكزس LBX Morizo RR على محرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد المحرك قوة تصل إلى 309 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 8 سرعات.

تسارع LBX Morizo RR ونظام الجر

تستفيد السيارة من نظام الجر الرباعي GR-Four، الذي يساهم في قوة الأداء مع الثبات والتحكم، خاصة عند القيادة بسرعات عالية أو على الطرق المتعرجة، وبفضل هذا النظام، تنطلق LBX Morizo RR من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 5.2 ثانية.

مقصورة LBX Morizo RR بتجهيزات متقدمة

تأتي المقصورة الداخلية بتجهيزات تقنية حديثة، حيث تضم السيارة لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عرض أمامية Head-up Display، توفر معلومات القيادة ضمن مجال رؤية السائق، كما زُودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 9.8 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل لاسلكي.

لكزس LBX Morizo RR

وتشمل التجهيزات الداخلية عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي متطور، إضافة إلى مقاعد كهربائية، كما تتوفر فرامل يد إلكترونية، ومثبت سرعة، إلى جانب مجموعة من أنظمة المساعدة التي تشمل حساسات ركن وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، فضلاً عن وسائد هوائية مخصصة لتعزيز مستويات الأمان.

تصميم خارجي بطابع رياضي

يعكس التصميم الخارجي للسيارة توجهها الرياضي، حيث تظهر السيارة بجنوط ذات تصميم أنيق، مع علب مكابح مطلية باللون الأحمر، ما يعزز الطابع الديناميكي، تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح حادة التصميم تعمل بتقنيةLED ، مع شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية تسهم في تحسين التبريد والمظهر الخاص بالسيارة.