أخبار السيارات | تركب عربية «مستعملة» نوعها إيه في 2025 .. سعر ام جي HS هايبرد 2026 بالسعودية

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

الحفاظ على أبواب ومقابض السيارة يجب تشحيم المفصلات والأقفال بانتظام بـ استخدام WD-40 أو مزلق الجرافيت، بالاضافة إلي تجنب إغلاق الأبواب بقوة، ويجب تنظيفها بانتظام لحماية الأختام والمفصلات من الأوساخ وتلف الطلاء، وقم بتطبيق أفلام حماية أو سيراميك للحماية من الخدوش.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة ام جي عن طرازها الجديد ام جي HS هايبرد موديل 2026، وتنتمي HS هايبرد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الأداء القوي والكفاءة الذكية .