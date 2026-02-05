رئيس التنظيم والإدارة: التوظيف القائم على المهارات يسهم في اختيار الكفاءات

شارك المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في المائدة المستديرة التي عقدت اليوم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي، تحت عنوان "تشكيل مستقبل الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأكد المهندس حاتم نبيل أهمية التحول نحو التوظيف القائم على المهارات بدلًا من الاعتماد على المؤهلات التقليدية فقط، بما يسهم في اختيار الكفاءات الأكثر توافقًا مع متطلبات الوظائف الحديثة، مشيرًا إلى ضرورة تحديث الأوصاف الوظيفية وربطها بالأداء الفعلي.

وأوضح رئيس الجهاز أن تدريب الموظفين بصورة مستمرة يمثل ركيزة أساسية في خطط الإصلاح الإداري، من خلال تنمية المهارات الفنية والرقمية، وتأهيل العاملين لمواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.

كما تحدث عن أهمية استثمار الحكومات في تقنية المعلومات والتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن بناء جهاز إداري كفء يتطلب تكاملًا بين التوظيف المبني على المهارات، والتدريب المستمر، والتطوير التكنولوجي.