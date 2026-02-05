30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت

أنهت المدارس استعداداتها النهائية لعودة الدراسة وبداية الترم الثاني 2026 المقرر انطلاقه من السبت القادم في مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، والأحد القادم في باقي المحافظات .

ومن جانبها ، تفقدت اليوم هالة كمال مدير إدارة الدقي التعليمية عددا من مدارس الإدارة ، للإطمئنان على تهيئة الفصول الدراسية، وتنظيفها لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

كما تابعت تواجد قوائم الفصول والجدول ، واطمأنت على حالة العلم ولوحة الانضباط ، و وصول كتب الفصل الدراسي الثاني

وفي نفس الإطار ، تفقد أحمد شفيق مدير إدارة أوسيم التعليمية بالجيزة ، صباح اليوم مدارس بشتيل ضمن جولاته لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الاسبوع المقبل .

حيث تجول مدير إدارة أوسيم التعليمية داخل الفصول والحمامات وتابع انتهاء أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس ومدى نظافة الفصول وسلامة الكهرباء، المقاعد، دورات المياه.

كما اطلع مدير إدارة أوسيم التعليمية على دفاتر الحضور والانصراف ، وتأكد من إعلان نتائج الفصل الدراسي الاول في أماكن واضحة و اتاحتها للطلاب بالمجان .

كما تابع وصول كتب الفصل الدراسي الثاني من المخازن وتأكد من الاستعدادات اللازمة لتسليمها للطلاب .

وأكد مدير إدارة أوسيم التعليمية ، على مديرى المدارس ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الاسبوع القادم وفقاً لتعليمات الوزارة .

وتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس السبت 24 يناير 2026 ، وذلك بجميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :