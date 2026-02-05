قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
أخبار البلد

30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت

استعدادات عودة الدراسة بالمدارس
استعدادات عودة الدراسة بالمدارس
ياسمين بدوي

أنهت المدارس استعداداتها النهائية لعودة الدراسة وبداية الترم الثاني 2026 المقرر انطلاقه من السبت القادم في مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، والأحد القادم في باقي المحافظات .

ومن جانبها ، تفقدت اليوم هالة كمال مدير إدارة الدقي التعليمية عددا من مدارس الإدارة ، للإطمئنان على تهيئة الفصول الدراسية، وتنظيفها لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

كما تابعت تواجد قوائم الفصول والجدول ، واطمأنت على حالة العلم ولوحة الانضباط ، و وصول كتب الفصل الدراسي الثاني 

وفي نفس الإطار ، تفقد  أحمد شفيق مدير إدارة أوسيم التعليمية بالجيزة ، صباح اليوم مدارس بشتيل ضمن جولاته لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الاسبوع المقبل .

حيث تجول مدير إدارة أوسيم التعليمية داخل الفصول والحمامات وتابع انتهاء أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس ومدى نظافة الفصول وسلامة الكهرباء، المقاعد، دورات المياه.

كما اطلع مدير إدارة أوسيم التعليمية على دفاتر الحضور والانصراف ، وتأكد من إعلان نتائج الفصل الدراسي الاول في أماكن واضحة و اتاحتها للطلاب بالمجان .

كما تابع وصول كتب الفصل الدراسي الثاني من المخازن وتأكد من الاستعدادات اللازمة لتسليمها للطلاب .

وأكد مدير إدارة أوسيم التعليمية ، على مديرى المدارس ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ الاسبوع القادم وفقاً لتعليمات الوزارة .

وتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس 

وكانت قد بدأت رسمياً اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس السبت 24 يناير 2026 ، وذلك بجميع المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات .

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس 

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس كما هو مقرر في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 يوم 7 فبراير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف بث الشائعات والإستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي : 

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
