رياضة

6 مباريات.. جدول مزدحم بـ المباريات لـ الزمالك خلال فبراير

نادي الزمالك
يسري غازي

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على منافسه كهرباء الإسماعيلية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق علي سليمان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عزز أحمد شريف تقدم الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم سجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يعود عدي الدباغ ويختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 87.

وسجل كهرباء الإسماعيلية هدفه الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.
 

جدول مزدحم بـ المباريات لـ الزمالك خلال شهر فبراير : 
الأحد 8 فبراير: زيسكو الزامبي ضد الزمالك - كأس الكونفدرالية (الجولة 5) ستاد ليفي موناواسا (زامبيا)
الخميس 12 فبراير: الزمالك ضد سموحة - الدوري المصري (الجولة 14) ستاد القاهرة
الأحد 15 فبراير: الزمالك ضد كايزر تشيفز - كأس الكونفدرالية (الجولة 6) ستاد القاهرة
الثلاثاء 17 فبراير: الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - كأس مصر ( دور 16 ) ستاد القاهرة 
الجمعة 20 فبراير: الزمالك ضد حرس الحدود - الدوري المصري (الجولة 18) ستاد القاهرة
الثلاثاء 24 فبراير: زد ضد الزمالك - الدوري المصري (الجولة 19) ستاد القاهرة

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
محافظة الشرقية
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
