حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
أخبار العالم

خلال شهر رمضان 2026 .. مواعيد العمل الرسمية في الكويت

الموظفين في الكويت
الموظفين في الكويت
محمود نوفل

أصدر ديوان الخدمة المدنية بالكويت ، قرار بتحديد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون ساعات الدوام بواقع أربع ساعات ونصف.

وشدد القرار على أن تكون بداية الدوام المرن من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحاً.

كما دعا الخدمة المدنية بالكويت بضرورة التقيد في الدوام الرسمي بالفترة الصباحية بقرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم (1) لسنة 2024 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام بنظام الدوام المرن، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته المادة الثانية من القرار من تحديد بداية الدوام من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى العاشرة والنصف صباحاً، والمادة الخامسة من ذات القرار التي تضمنت إمكانية تحديد الجهة الحكومية مواعيد محددة لبداية ونهاية الدوام حسب مصلحة العمل.

وأضاف القرار : على أن يراعى التقيد بإثبات البصمة بذات الآلية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2024 بالإضافة إلى مادة رقم (10) مكرراً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

وخُتم القرار أيضا بضرورة التقيد في الدوام الرسمي بالفترة المسائية بواقع أربع ساعات ونصف متضمنة فترة سماح»15«دقيقة في بداية الدوام، بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام»15«دقيقة، على أن يراعى ألا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك قبل الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً».

الكويت ديوان الخدمة المدنية شهر رمضان نظام الدوام المرن

