تحرك جديد من عواد في الزمالك قبل مواجهة زيسكو

يخضع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريب منفردا تنفيذا لعقوبة الاستبعاد من التدريبات الجماعية.



وأصدر مؤخرا الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقوبة انضباطية ضد محمد عواد حارس مرمي القلعة البيضاء .

وجاء قرار استبعاد محمد عواد من التدريبات الجماعية بعد رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء خلال الفترة الماضية.



وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمد عواد امتثل لعقوبة الجهاز الفني وينصب تركيزه فى الوقت الراهن للتدريب بقوة للعودة إلي سابق مستواه.



أضاف: عواد يسعى إلي الوصول إلي الفورمة والجاهزية الفينة والبدنية من أجل الإستعانة بخدماته في قادم المباريات.



ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فريق زيسكو الزامبي يوم الأحد القادم ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.



وتغلب مساء أمس الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وصعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف حل خلفه فريق بيراميدز ثالثا ثم الأهلي رابعا.