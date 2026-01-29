قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
عصام سالم يوضح حقيقة أزمة محمد عواد في الزمالك.. فيديو

محمد سمير

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، أن المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم دخلت مرحلة بالغة القوة والإثارة، خاصة بعد نتائج الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة، التي شهدت تعثر فريقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، في الوقت الذي واصل فيه قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، الزحف بثبات نحو المربع الذهبي في جدول الترتيب، ما زاد من سخونة الصراع على القمة.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فريق بيراميدز بات يفقد نقاطًا مؤثرة في مشواره بالدوري، مؤكدًا أن استمرار نزيف النقاط سيجعله بعيدًا عن المنافسة الحقيقية على لقب البطولة هذا الموسم، في ظل تقارب المستويات واحتدام الصراع بين فرق المقدمة.

وتحدث سالم عن فوز الزمالك على بتروجت، مؤكدًا أن الفريق الأبيض حقق عدة مكاسب مهمة من هذه المباراة، أبرزها استعادة الثقة لدى عدد من اللاعبين، إلى جانب عودة حالة من الاستقرار داخل غرفة الملابس، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الجماعي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سالم إلى أن معتمد جمال يعد رجل المرحلة الحالية داخل نادي الزمالك، لافتًا إلى نجاحه في إعادة ترتيب أوراق الفريق فنيًا ومعنويًا، رغم الأزمات الصعبة التي يمر بها النادي، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد، مؤكدًا أن الجهاز الفني استطاع التعامل مع هذه التحديات بشكل احترافي.

وأضاف سالم أن معتمد جمال فاجأ المدير الفني لفريق بتروجت، سيد عيد، على المستوى الفني خلال المباراة، بعدما نجح في إيقاف جميع خطوط الفريق البترولي، وفرض أسلوبه داخل الملعب، ليحقق الهدف الأساسي وهو حصد الثلاث نقاط كاملة.

وعن أزمة حراسة مرمى الزمالك، شدد عصام سالم على أن من حق أي حارس مرمى أن يسعى للمشاركة أساسيًا ويبذل أقصى ما لديه من أجل ذلك، موضحًا أن الاعتماد على محمد صبحي بدلًا من محمد عواد يعد رؤية فنية خالصة للجهاز الفني، ويجب على محمد عواد احترام قرارات معتمد جمال والجهاز المعاون.

وفي الوقت نفسه، أشار سالم إلى أن محمد عواد كان الأحق بحراسة مرمى الزمالك أمام بتروجت، نظرًا لجاهزيته الفنية ومشاركته مع الفريق في بطولة كأس العاصمة، إلا أن القرار النهائي يظل فنيًا في المقام الأول.

وأكد سالم أن تسريب الأخبار الخاصة بفريق الزمالك أمر غير مقبول ولا يليق بأي لاعب داخل الفريق، مشددًا على أن الحفاظ على أسرار غرفة الملابس عنصر أساسي في استقرار أي نادٍ وتحقيق النجاحات.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، أوضح سالم أن مجموعة منتخب مصر في كأس العالم تعد مجموعة متوازنة، مؤكدًا قوة منتخبي إيران وبلجيكا، إلى جانب تقارب المستويات بين جميع فرق المجموعة، ما يجعل المنافسة قوية وتتطلب استعدادًا خاصًا من المنتخب المصري.

واختتم عصام سالم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة تعديل جدول مباريات الدوري المحلي من أجل منتخب مصر، في ظل ازدحام الأجندة وضيق الوقت، مشيرًا إلى أن الالتزام بالجدول الموضوع يمثل أولوية للحفاظ على انتظام المسابقة.

