محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت

أخطر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ، الإدارة برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وجاء سبب غضب محمد عواد من إدارة الزمالك بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت.

ويعقد عواد خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي لابلاغه بقرار الرحيل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره بتروجت، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 22 نقطة، حصدها من خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين. ويأمل الفريق الأبيض في استغلال مباريات اليوم لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة أنه لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام سموحة وإنبي من الجولتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ما يمنحه فرصة حقيقية للتقدم نحو المراكز الأولى.

بتروجت يبحث عن مواصلة التقدم

على الجانب الآخر، يحتل فريق بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات. ويسعى الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة عروضه الجيدة هذا الموسم، والاقتراب أكثر من مراكز منتصف الجدول.