بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
رياضة

محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت

محمد عواد
محمد عواد
عبدالله هشام

أخطر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ، الإدارة برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وجاء سبب غضب محمد عواد من إدارة الزمالك بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت.

ويعقد عواد خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي لابلاغه بقرار الرحيل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره بتروجت، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 22 نقطة، حصدها من خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين. ويأمل الفريق الأبيض في استغلال مباريات اليوم لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة أنه لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام سموحة وإنبي من الجولتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ما يمنحه فرصة حقيقية للتقدم نحو المراكز الأولى.

بتروجت يبحث عن مواصلة التقدم

على الجانب الآخر، يحتل فريق بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات. ويسعى الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة عروضه الجيدة هذا الموسم، والاقتراب أكثر من مراكز منتصف الجدول.

