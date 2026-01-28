قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
توطين صناعات السكة الحديد.. الوزير يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفوق أبيض فى كل البطولات .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبتروجت الليلة بالدوري

الزمالك مع بتروجت
الزمالك مع بتروجت

يستضيف استاد القاهرة الدولي فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وبتروجت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز " دوري نايل " لموسم 2025–2026 في لقاء يحمل طابعا خاصا نظرا للتاريخ الطويل بين الفريقين ورغبة كل طرف في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات مقابل خسارتين ويأمل في تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب أكثر من مربع المنافسة.

في المقابل يتواجد بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة حصدها من 4 انتصارات و7 تعادلات بينما تلقى 3 هزائم ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب.

مواجهة رقم 30 بين الفريقين

تحمل مواجهة اليوم الرقم 30 في تاريخ لقاءات الزمالك وبتروجت بمختلف البطولات بينما تعد المواجهة رقم 29 بينهما في بطولة الدوري فقط وهو ما يعكس حجم التنافس الممتد بين الفريقين على مدار سنوات طويلة.

ذكرى بيضاء للزمالك

ليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزمالك وبتروجت في الأسبوع السادس عشر من الدوري إذ سبق أن جمعتهما مواجهة مماثلة في موسم 2014–2015 ونجح الزمالك وقتها في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على استاد 30 يونيو.

مواجهة وحيدة خارج الدوري

اقتصرت المواجهات بين الفريقين خارج إطار الدوري على مباراة واحدة فقط جاءت في دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة " كأس عاصمة مصر " موسم 2024–2025 وتعرض خلالها الزمالك للخسارة بنتيجة 1-2 على استاد الكلية الحربية.

أرقام المواجهات في الدوري

شهدت 28 مباراة سابقة جمعت الفريقين في الدوري تفوقا واضحا للزمالك حيث حقق الفوز في 16 مباراة مقابل 5 انتصارات لبتروجت بينما حسم التعادل 7 مواجهات.

أول وآخر مواجهة

كانت آخر مواجهة جمعت الزمالك وبتروجت في دوري نايل خلال الأسبوع الثامن من مجموعة تحديد البطل ونجح الزمالك في الفوز بنتيجة 3-1 على استاد الكلية الحربية.

أما أول لقاء بين الفريقين فكان في موسم 2006–2007 وتحديدا في الأسبوع الثالث من المسابقة وانتهى بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

سلاسل الانتصارات والنتائج الكبيرة

حقق الزمالك أطول سلسلة انتصارات أمام بتروجت في الدوري بواقع 6 انتصارات متتالية امتدت من موسم 2015–2016 وحتى موسم 2017–2018.

بينما كانت أطول سلسلة انتصارات لبتروجت أمام الزمالك انتصارين متتاليين فقط وذلك خلال موسم 2007–2008.

وتبقى أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات هي فوز بتروجت على الزمالك بنتيجة 4-2 في موسم 2013–2014.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: إيشو – حسام عبد المجيد – محمود الونش – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد شحاتة – دونجا أو محمد السيد – محمد إسماعيل

خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا – الجزيري أو عدي الدباغ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجت

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وبتروجت إلى الحكم محمود وفا كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان كمساعد أول، وخالد حسين كمساعد ثانٍ، بينما يتولى حسن محمود مهمة الحكم الرابع.

أما على مستوى تقنية الفيديو (VAR)، فيتواجد الحكم الدولي خالد الغندور حكمًا للفيديو، ويعاونه هاني خيري، لمتابعة الحالات التحكيمية الجدلية والتدخل عند الضرورة وفقًا لبروتوكول التقنية المعتمد.

الزمالك الزمالك وبتروجت استاد القاهرة الدولي بطولة الدوري الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

ترشيحاتنا

يسرا

إطلالة جذابة.. ظهور لافت لـ يسرا عبر إنستجرام

مي سليم

مي سليم تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام.. شاهد

سامح الصريطي

تحسن ملحوظ.. تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي| خاص

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد