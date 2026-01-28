تفوق أبيض فى كل البطولات .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبتروجت الليلة بالدوري

يستضيف استاد القاهرة الدولي فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وبتروجت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز " دوري نايل " لموسم 2025–2026 في لقاء يحمل طابعا خاصا نظرا للتاريخ الطويل بين الفريقين ورغبة كل طرف في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات مقابل خسارتين ويأمل في تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب أكثر من مربع المنافسة.

في المقابل يتواجد بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة حصدها من 4 انتصارات و7 تعادلات بينما تلقى 3 هزائم ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب.

مواجهة رقم 30 بين الفريقين

تحمل مواجهة اليوم الرقم 30 في تاريخ لقاءات الزمالك وبتروجت بمختلف البطولات بينما تعد المواجهة رقم 29 بينهما في بطولة الدوري فقط وهو ما يعكس حجم التنافس الممتد بين الفريقين على مدار سنوات طويلة.

ذكرى بيضاء للزمالك

ليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الزمالك وبتروجت في الأسبوع السادس عشر من الدوري إذ سبق أن جمعتهما مواجهة مماثلة في موسم 2014–2015 ونجح الزمالك وقتها في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على استاد 30 يونيو.

مواجهة وحيدة خارج الدوري

اقتصرت المواجهات بين الفريقين خارج إطار الدوري على مباراة واحدة فقط جاءت في دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة " كأس عاصمة مصر " موسم 2024–2025 وتعرض خلالها الزمالك للخسارة بنتيجة 1-2 على استاد الكلية الحربية.

أرقام المواجهات في الدوري

شهدت 28 مباراة سابقة جمعت الفريقين في الدوري تفوقا واضحا للزمالك حيث حقق الفوز في 16 مباراة مقابل 5 انتصارات لبتروجت بينما حسم التعادل 7 مواجهات.

أول وآخر مواجهة

كانت آخر مواجهة جمعت الزمالك وبتروجت في دوري نايل خلال الأسبوع الثامن من مجموعة تحديد البطل ونجح الزمالك في الفوز بنتيجة 3-1 على استاد الكلية الحربية.

أما أول لقاء بين الفريقين فكان في موسم 2006–2007 وتحديدا في الأسبوع الثالث من المسابقة وانتهى بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

سلاسل الانتصارات والنتائج الكبيرة

حقق الزمالك أطول سلسلة انتصارات أمام بتروجت في الدوري بواقع 6 انتصارات متتالية امتدت من موسم 2015–2016 وحتى موسم 2017–2018.

بينما كانت أطول سلسلة انتصارات لبتروجت أمام الزمالك انتصارين متتاليين فقط وذلك خلال موسم 2007–2008.

وتبقى أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات هي فوز بتروجت على الزمالك بنتيجة 4-2 في موسم 2013–2014.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: إيشو – حسام عبد المجيد – محمود الونش – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد شحاتة – دونجا أو محمد السيد – محمد إسماعيل

خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا – الجزيري أو عدي الدباغ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجت

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وبتروجت إلى الحكم محمود وفا كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان كمساعد أول، وخالد حسين كمساعد ثانٍ، بينما يتولى حسن محمود مهمة الحكم الرابع.

أما على مستوى تقنية الفيديو (VAR)، فيتواجد الحكم الدولي خالد الغندور حكمًا للفيديو، ويعاونه هاني خيري، لمتابعة الحالات التحكيمية الجدلية والتدخل عند الضرورة وفقًا لبروتوكول التقنية المعتمد.