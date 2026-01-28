قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجيت في الدوري المصري

رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريقه اليوم الأربعاء أمام بتروجيت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بعد خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفريق عدد من الانتصارات المهمة وسعى للحفاظ على مستواه للاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية.

أما فريق بتروجيت، فيتواجد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، بعد خوض 14 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر في 3، ما يجعل مواجهة اليوم فرصة مهمة للفريق لتحسين موقعه في جدول الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجيت

سيعتمد معتمد جمال في اللقاء على التشكيل التالي
 

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: إيشو، حسام عبد المجيد، الونش، محمد إبراهيم.
  • خط الوسط: محمد شحاتة، دونجا أو محمد السيد، محمد إسماعيل.
  • خط الهجوم: خوان بيزيرا، شيكو بانزا، الجزيري أو الدباغ.

الزمالك يطمح للفوز والاستمرار في المنافسة

يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بتروجيت لتعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على فرق المقدمة. اللقاء يعتبر فرصة مهمة للجهاز الفني لمواصلة تجربة اللاعبين وإعداد الفريق للمباريات القادمة بشكل أفضل.

مواجهة مثيرة في الجولة السادسة عشرة

تعد المباراة اليوم فرصة للجماهير لمتابعة أداء الزمالك بعد سلسلة من المباريات الحاسمة في الدوري والمنافسات الأفريقية، وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين على استاد المباراة.


 

