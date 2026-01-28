قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره بتروجيت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتُذاع عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل مجريات اللقاء قبل وبعد المباراة.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 22 نقطة، حصدها من خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين. 

ويأمل الزمالك في استغلال مباريات اليوم لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة أنه لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام سموحة وإنبي من الجولتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ما يمنحه فرصة حقيقية للتقدم نحو المراكز الأولى.

بتروجت يبحث عن مواصلة التقدم

على الجانب الآخر، يحتل فريق بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات.

ويسعى الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة عروضه الجيدة هذا الموسم، والاقتراب أكثر من مراكز منتصف الجدول.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك بتروجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

حالة الطقس

الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً

ترشيحاتنا

برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

مخدرات

قرار ضد عصابة مخدرات بالإسماعيلية لحيازتهم أكثر من 2,5 طن بـ560 مليون جنيه

"الداخلية" تُيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تُيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد