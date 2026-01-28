موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره بتروجيت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتُذاع عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل مجريات اللقاء قبل وبعد المباراة.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 22 نقطة، حصدها من خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين.

ويأمل الزمالك في استغلال مباريات اليوم لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة أنه لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام سموحة وإنبي من الجولتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ما يمنحه فرصة حقيقية للتقدم نحو المراكز الأولى.

بتروجت يبحث عن مواصلة التقدم

على الجانب الآخر، يحتل فريق بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 7 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات.

ويسعى الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة عروضه الجيدة هذا الموسم، والاقتراب أكثر من مراكز منتصف الجدول.