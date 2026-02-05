بأغلبية أصوات دول «D-8»| أسوان تفوز بلقب مدينة العام السياحية 2026.. واتحاد الغرف يؤكد: تتويج مستحق

أعرب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية عن بالغ فخره واعتزازه بحصول مدينة أسوان على جائزة مدينة العام السياحية لعام 2026، التي تمنحها منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، وذلك بعد حصولها على أعلى عدد من أصوات الدول الأعضاء بالمنظمة، في منافسة قوية مع ثلاث مدن من دول أذربيجان وإيران وباكستان.

مدينة أسوان تحصد جائزة مدينة العام السياحية

وأكد مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة السياحية المتنامية لمدينة أسوان، وما تتمتع به من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية فريدة، جعلتها واحدة من أبرز المقاصد السياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمّن الاتحاد جهود الدولة المصرية في هذا الملف، خاصة التنسيق المثمر بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، والذي أسفر عن إعداد ملف متكامل مدعوم بمواد ترويجية احترافية، أبرزت تنوع المنتج السياحي لمدينة أسوان وقدرتها على المنافسة الدولية.

وأشار إلى أن منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تأسست عام 1997، تضم في عضويتها تسع دول، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، وهو ما يمنح الجائزة أهمية خاصة على صعيد الترويج السياحي.

واختتم مجلس إدارة الاتحاد بالتأكيد على أن فوز أسوان بهذه الجائزة يمثل دفعة قوية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة، وإلى صعيد مصر وأسوان بصفة خاصة، مشددًا على دعم الاتحاد الكامل لكل المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا.