مران الأهلي| الأحمر يختتم استعداده في التتش قبل السفر إلى الجزائر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الجزائر استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. وخاض الفريق جزءًا بدنيًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

ويلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية برصيد ٨ نقاط بعد التعادل في الجولة الرابعة مع يانج أفريكانز بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في تنزانيا.