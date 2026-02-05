خماسي محصن تحت قيادة أربيلوا.. استقرار غرف الملابس وعودة مرتقبة للمصابين في ريال مدريد

يحظى عدد من نجوم ريال مدريد بثقة مطلقة من المدير الفني المؤقت ألفارو أربيلوا منذ توليه المسؤولية خلفًا للإسباني تشابي ألونسو، حيث باتوا عناصر أساسية لا تمس في تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية.

مبابي وبيلينجهام وفينيسيوس على رأس المحصنين

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن خمسة لاعبين أصبحوا خارج حسابات التبديل تحت قيادة أربيلوا، وهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا وفيديريكو فالفيردي بعدما شاركوا في جميع الدقائق منذ توليه المهمة، باستثناء مواجهة ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا.

أربيلوا يعيد الانضباط لغرفة الملابس بعد رحيل تشابي ألونسو

وأضاف التقرير أن المدرب السابق لكاستيا نجح في إعادة الهدوء لغرفة ملابس الفريق الملكي، بعد فترة من التوتر شهدتها العلاقة بين عدد من النجوم والمدرب السابق تشابي ألونسو، حيث اعتمد أربيلوا على بناء جسور الثقة مع لاعبيه، ما انعكس إيجابيًا على الأجواء العامة داخل المعسكر، رغم بروز بعض علامات الاستفهام حول أفكاره التكتيكية عقب الخسارة الثقيلة أمام بنفيكا، والانتصار الصعب على رايو فاليكانو.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة عن تطورات إيجابية على صعيد الإصابات، مع اقتراب عدة لاعبين من العودة للمشاركة، في توقيت بالغ الأهمية قبل مواجهة فالنسيا المرتقبة، إلى جانب استحقاقات الكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا.

وأوضحت «آس» أن الفريق استأنف تدريباته البدنية بقيادة أربيلوا عقب راحة دامت يومين، مع تركيز خاص على رفع المعدلات البدنية للاعبين العائدين من الإصابة، وعلى رأسهم أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي، إلى جانب راؤول أسينسيو، حيث يواصل الثلاثي برنامجًا تأهيليًا مكثفًا تحت إشراف أنطونيو بينتوس، من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وأكد التقرير أن موقف روديجير وميندي من المشاركة أمام فالنسيا لم يُحسم بعد، في انتظار التقييم الطبي النهائي خلال الأيام المقبلة.