اتحاد الغرف السياحية: المتحف المصري يقود طفرة سياحية ويجذب 5 ملايين زائر لمصر

تُعد مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم، لما تمتلكه من مقومات فريدة تجمع بين الحضارة العريقة، والمعالم الأثرية المتنوعة، والشواطئ المتميزة، إلى جانب التطور المستمر في البنية التحتية السياحية، وهو ما يجعلها مقصدًا مفضلًا لملايين السائحين سنويًا من مختلف دول العالم.

أكد الدكتور زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن صحيفة «ذا صن» البريطانية اختارت مصر ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم لعام 2026، وذلك في ضوء الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي المصري، خاصة السياحة الثقافية، مدفوعة بافتتاح المتحف المصري الكبير وما حققه من صدى عالمي واسع.

أرقام قياسية تدعم الاختيار

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال صباح الخير يا مصر أن اختيار مصر جاء نتيجة الأرقام المرتفعة التي حققتها الحركة السياحية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المؤشرات السياحية تعكس نموًا ملحوظًا في أعداد الزائرين من مختلف دول العالم، وهو ما وضع مصر في صدارة الوجهات الأكثر جذبًا للسياح.

السياحة الثقافية في الصدارة

وأشار الدكتور زعير إلى أن السياحة الثقافية كانت على رأس الأسباب التي دفعت الصحيفة البريطانية لاختيار مصر، مؤكدًا أن المقاصد الأثرية المصرية تشهد إقبالًا غير مسبوق، في ظل الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة وما تمتلكه من تنوع وتفرد تاريخي.

المتحف المصري الكبير.. نقلة نوعية

وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير أحدث طفرة حقيقية في قطاع السياحة، موضحًا أن المتحف أصبح أيقونة ثقافية عالمية وعنصر جذب رئيسيًا للسائحين، وساهم بشكل مباشر في تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ العريق والبنية السياحية الحديثة.

5 ملايين سائح للمتحف وحده

وكشف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن التقديرات تشير إلى أن المتحف المصري الكبير قادر بمفرده على جذب نحو 5 ملايين سائح سنويًا، وهو ما يمثل إضافة قوية لأعداد السائحين الوافدين إلى مصر، ويعكس حجم التأثير الإيجابي للمشروعات السياحية الكبرى.

مستقبل واعد للسياحة المصرية

واختتم الدكتور زعير تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2026 يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المقصد السياحي المصري، متوقعًا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من النمو في أعداد السائحين، خاصة مع استمرار تطوير البنية التحتية والترويج السياحي عالميًا.