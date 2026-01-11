الغرف السياحية: تشكيل لجنة الانضباط المهني لتعزيز الشفافية والأداء

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، تشكيل لجنة للانضباط المهني، وذلك في إطار حرص الاتحاد على ضبط الأداء المهني داخل القطاع السياحي، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة.

الاتحاد المصري للغرف السياحية

وأكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن لجنة الانضباط المهني تختص بالنظر في كافة المشكلات والخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء، سواء داخل الاتحاد نفسه، أو داخل الغرفة الواحدة، أو بين الغرف السياحية الخمس، أو أي خلافات تقع بين المشروعات السياحية المختلفة سواء داخل نفس الغرفة والنشاط السياحي او من غرفتين ونشاطين مختلفين.

وأوضح رئيس الاتحاد أن اللجنة ستتولى أيضًا مواجهة الكيانات غير الشرعية، ومراقبة الأنشطة السياحية المختلفة، بما يسهم في ضبط منظومة العمل السياحي، والارتقاء بجودة الخدمات في مختلف الأنشطة السياحية.

وأشار الشاعر إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الغرف السياحية الخمس لوضع قواعد تنظيمية واضحة لمختلف الأنشطة السياحية في مصر، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإعداد ميثاق شرف مهني ينظم آليات تعامل الشركات والمنشآت السياحية مع بعضها البعض، وكذلك مع الأفراد، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة لتنظيم الحملات الدعائية والترويجية للأنشطة السياحية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تشكيل اللجنة واختيار أعضائها سيتم وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة، على أن تضم في كل حالة ممثلين عن الغرف المعنية، بما يضمن دراسة المشكلات بشكل مهني ومتخصص، وتحقيق العدالة والحفاظ على استقرار القطاع السياحي.