قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس اتحاد الغرف السياحية: نزلة السمان أفضل منطقة تطيل مدة زيارة السائح

السياح
السياح
محمد شحتة

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن منطقة نزلة السمان صدر لها قرار إزالة قبل 30–40 عامًا، وتقدّمنا بطلب لتطويرها وتحويلها إلى مقصد سياحي، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء وأجرى أكثر من اجتماع حول هذا الأمر، وبالفعل صدر قرار بتطويرها بدلًا من الإزالة.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: نتيجة هذا التطوير تجلّت بوضوح في احتفالات ليلة رأس السنة 2026 في نزلة السمان، حيث إن مشروع التطوير يقتضي تحويلها على غرار مدينة مراكش بالمغرب وغيرها، بحيث تعتمد على بيوت السياحة نفسها، وتحويل بعض البيوت إلى فنادق، وقد ظهر ذلك في احتفاليات رأس السنة.

وكشف عن أن شباب نزلة السمان جمعوا من بعضهم أموالًا؛ لإضاءة الهرم، قائلًا: كان من المفترض أن تقوم الحكومة بذلك، لكنني تعجبت من إقبال الشباب ومجهودهم في هذا الإطار.

واستطرد: الناس جمعوا تبرعات ودفعوا تكاليف إضاءة الهرم، وأُقيمت الاحتفاليات.

وكشف عن أهمية منطقة نزلة السمان بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلًا: من المطلوب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أن نطيل إقامة السائح في هذه المنطقة، والتي لا تتجاوز ليلتين أو ثلاثة على الأكثر، وهذا قليل في منطقة تقع في محيط المتحف الكبير، وأفضل منتج يمكن أن يجعل السائح يقضي مدة أطول؛ هو نزلة السمان، خاصة أن أهالي المنطقة متخصصون في السياحة.

وعن مدى توافر الفنادق في المنطقة، قال: "هناك عدة أنواع من الإقامات، فالفنادق موجودة بالقرب من المتحف من الجهة الأخرى لنزلة السمان، وهي فنادق 5 نجوم، لكن هناك نوعًا من السياحة يفضّل فيه السائح الإقامة في بيوت أو منازل يقطن فيها صاحب المنزل، وهذا نوع من السياحة يزداد في الفترة الحالية على غرار النوبة. 

وأكد: اقترحت على وزير السياحة أن نسمّي هذا النوع من الإقامة باسم “المنزل”، بحيث يقيم السائح في بيتٍ أهلُه فيه، ويعيش حالة تفاعل بين الإنسان والتراث.

الغرف السياحية نزلة السمان مقصد سياحي السياحة المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لجولة الإعادة في 27 دائرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد