الحكومة : تحويل نزلة السمان والمنصورية إلى مقصد سياحي عالمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، وهويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والدكتور أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الجيزة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ "مخطط سياحي متكامل" يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بالأهرامات ونزلة السمان إلى مقصد عالمي فريد ليتناغم مع المتحف المصري الكبير، مُشدداً على أن مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان يرتكز على الحفاظ على الهوية البصرية والطابع الأثري للمنطقة، مع توفير خدمات سياحية وفندقية بمعايير دولية، وتحديث البنية التحتية والمحاور المرورية المحيطة لضمان تجربة استثنائية وآمنة للزائرين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن رؤية مشروع "إعادة إحياء نزلة السمان" ترتكز على مبدأ المشاركة المجتمعية الفعالة، من خلال تحويل المنطقة إلى مركز سياحي حيوي يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة وفرص عمل متنوعة لأهالي المنطقة، مؤكداً التزام الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في كافة مراحل المشروع، مشدداً على أن الغاية الأسمى من هذه الجهود هي الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق المقدمة، وتحقيق استفادة مباشرة ومستدامة لسكان المنطقة باعتبارهم شركاء أصليين في عملية التنمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤية التنموية والإطار الإداري المُقترح لإعادة إحياء منطقة نزلة السمان، فضلاً عن خطة الفندقة والضيافة بالمنطقة.

كما تم استعراض مقترح المشروع الرائد بمنطقة نزلة السمان والمنصورية، بهدف إعادة تصور المنطقة كقرية سياحية عالمية المستوي من خلال ترميم وإعادة إحياء المباني التاريخية، وكذا تطوير البنية التحتية، فضلًا عن تقديم خدمات ضيافة مُختارة ومنسقة تمزج بين التراث الأصيل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إعادة حياء نزلة السمان، حيث تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الاستشاري المعماري، وتوجيه هيئة المساحة بتدقيق الرفع المساحي الذي تم إجراؤه للمنطقة، ومن المتوقع الانتهاء من المخطط العام التفصيلي خلال فترة تتراوح بين 2 – 3 أشهر من تسلم الخريطة المساحية المدققة، مُضيفا أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أنه تم عرض المخطط العام على أهالي المنطقة، ولاقى ترحيباً من أغلب الحضور.