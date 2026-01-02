تحالف عقاري متميز لتطوير مشروع سياحي على الواجهة البحرية لمدينة الغردقة

في خطوة تعكس الزخم الذي يشهده قطاع التطوير العقاري والسياحي في منطقة البحر الأحمر، أعلنت شركة برايم للتطوير العقاري قرب إطلاق مشروع بالمشاركة على أرض تخص كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز ال سعود.

وخلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق مشروع استثماري عقاري متكامل بمدينة الغردقة في مصر، ليشكل إضافة نوعية جديدة تعزز من جاذبية المدينة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي متميز على الواجهة البحرية مباشرة في منطقة الأحياء، بجوار قصر الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله وعلى بُعد نحو 15 دقيقة من مدينة الجونة، وما يقارب 15 دقيقة من مطار الغردقة الدولي، بما يمنحه قيمة استثنائية تجمع بين الموقع الفريد وسهولة الوصول.

وتم توقيع عقد التطوير لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والجودة وذلك خلال عام 2025 ويضم المشروع فندقًا عالميًا بأعلى المقاييس، إضافة إلى وحدات سكنية مشطبة بالكامل، بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين وراغبي السكن الفاخر أو الاستجمام.

وأوضح الأمير خالد بن طلال أن حفل تدشين المشروع سيكون في مطلع الربع الأول من العام الحالي 2026 على أن يتم الإعلان تباعًا عن التفاصيل التنفيذية والتشغيلية وخطط التسويق، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية وجودة التنفيذ.

وأشار الأمير خالد بن طلال أن المشروع يقع على أرضٍ مُنحت لسموهما في حياة والدهما صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله.

وذكر سموه أن جزءًا من أرباح سموهما في المشروع سيُخصص ليكون صدقة جارية عن روح كل من والديهما و عن الأبن سمو الأمير الوليد بن خالد رحمهم الله، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل ذلك وأن يجعله في ميزان حسناتهم.