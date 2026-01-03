قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت

تقود هيئة تنشيط السياحة دفة ترويج سياحة اليخوت إلى مصر، كونها أغلى نمط سياحي في العالم، وفرصة اقتصادية قوية تستغلها الدول المطلة على البحر، ويبلغ حجم الانفاق فيها 12 مليار يورو سنوياً، وفقاً لتقارير دولية.


حصل "صدى البلد"، على تقرير صادر عن هيئة تنشيط السياحة يوضح تحركاتها وخطتها لترويج سياحة اليخوت، وتعظيم الفرص لجذبها إلى مصر.


«إجراءات نفذتها هيئة التنشيط»

نفذت هيئة تنشيط السياحة تحركات جادة نحو ترويج سياحة اليخوت، عبر إنتاج فيلم ترويجي عن سياحة اليخوت في مصر بعنوان Sail to Egypt، وتم بثه على صفحات التواصل الإجتماعى والموقع الإلكترونى للهيئة و تم إرساله إلى وزارة النقل لإستخدامه فى الترويج لسياحة اليخوت.
وتضمنت إجراءات الهيئة التنفيذية، التعاون والتنسيق مع وزارة النقل لإنشاء النافذة الرقمية الموحدة لليخوت، وتم إنتاج محتوى استرشادي (فيديو)عن كيفية التسجيل في هذه النافذة، وتم الترويج له من خلال نشره على صفحات التواصل الإجتماعى والموقع الإلكترونى للهيئة ونشر بوستات توضح كيفية التعامل مع النافذة والتسجيل فيها.

سياحة اليخوت

الدليل الموحد لسياحة اليخوت

وترجمة الهيئة الدليل الموحد لسياحة اليخوت بمصر إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الإعلان والتنويه على صفحات التواصل الإجتماعى والموقع الإلكترونى للهيئة عن قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعفاء اليخوت الأجنبية من رسوم التأمين نهائيًا والتي يتم تحصيلها من ملاك اليخوت الأجنبية وتحصيل رسم مقابل استخدام أجهزة اللاسلكي للطيف الترددي الموجودة على متن اليخت السياحي فقط، بالإضافة إلى إصدار موافقة لليخوت الأجنبية خلال 30 دقيقة فقط وذلك من خلال النافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية.

التعاقد مع خبير أجنبي

وتعاقدت هيئة التنشيط مع خبير أجنبي متخصص فى اليخوت لإعداد استراتيجية إعلامية وترويجية لسياحة اليخوت، بالإضافة إلى تنظيم رحلة تعريفية لعدد 15 صحفي متخصص في هذا المجال لزيارة مدن القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية والغردقة والجونة، والتي تم خلالها عقد عددٍ من اللقاءات مع مسئولي الجهات المعنية ذات الصلة بملف سياحة اليخوت في مصر (منها السيد رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل).


كما نظمت الهيئة، رحلة آخرى للخبير الأجنبى والوفد المرافق له من المسئولين عن صناعة اليخوت(قادة اليخوت - صحفيين - مسئولى شركات تأجيراليخوت- شركات إنشاء وادارة المراين- شركات الصيانة وإعادة التأهيل).

سياحة اليخوت

Storiesيخت المحروسة الملكي


وفى إطار خطواتها التنفيذية نفذةStories  عن يخت المحروسة الملكي بجمهورية مصر العربية وبثها على المنصات الرقمية للهيئة، بالإضافة إلى نشرإعلانات مصورة عن سياحة اليخوت بمصر في مجلة Superyacht الدولية والمتخصصة في اليخوت.


وأصدرت الهيئة نشرة ترويجية مطبوعة مخصصة للترويج  لسياحة اليخوت عام 2023 /2024  وتوجد نسخة بصيغة pdf على صفحات التواصل الإجتماعى والموقع الإلكترونى للهيئة، بالإضافة إلى المشاركة فى مسابقة تحت اسم ETA Cup  وذلك كمسابقة لليخوت بمدينة الجونة.

تصوير الجزر السياحية

وقامت الهيئة بتصوير الجزر السياحية المسموح بزيارتها للترويج لها ضمن الوجهات السياحية، حيث استغلت الهيئة مشروع تصوير محافظات مصر بنطاق البحر الأحمر وتم التصويرالأرضىوالجوىبإستخدامالدرون للجزر (أبو منقار -الجيفتون الصغرى -الجيفتون الكبرى -مجاويش ) وما بها من مشروعات سياحية ، وجارى العمل على تصوير باقى الجزر السياحية المسموح بزيارتها فى مصر ضمن مشروع متخصص لزيارة الجزر واستغلال المحتوى فى الترويج لها عبر المنصات الترويجية للهيئة (الموقع الالكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى) وذلك فى إطار الترويج لسياحة اليخوت ،بالإضافة إلى أنه تمت الاستفادة من المحتوى الترويجىالوارد من وزارة البيئة لبعض الجزر مثل ( أم قمر-الجيفتون الكبرى - أبو منقار -مجاويش- أبو رمادة - الزبرجد – روكى).

حملة ترويجية بمعرض دبيATM 

وأطلقت الهيئة،حملة ترويجية تشمل شراء مساحات إعلانية خارجية على هامش معرض ATM بدبى بدولة الإمارات، عبر وضع شاشة عرض ديجيتال خارجية فى البوابة الرئيسية لأرض المعارض والتى تم إستعلالها للترويج للمتحف المصرى الكبير للترويج لقرب الافتتاح الرسمى .
وتضمنت عمل براند خاص بمدخل القاعه المتواجد بها الجناح المصرى والذى تمثل فى وضع شاشة عرض ديجيتال كبيرة ومساحات إعلانية ثابتة والتى تم إستغلالها فى الترويج لتنوع المنتجات السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحىالمصرى ضمن الحملة ترويجية " DiversityUnmatched " وتم التركيز على منتج سياحة اليخوت تحت شعار Sail To Egypt  ضمن المنتجات التى تم الترويج لها.
ونفذت أيضًا عرض الفيلم الترويجى لسياحة اليخوت Sail To Egypt  على شاشات العرض داخل الجناح المصرى، بالإضافة إلى حضور عدة إجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية بملف الترويج لسياحة اليخوت للوقوف على المعوقات والتحديات وجدوى هذا المنتج للترويج له وتعظيم الاستفادة منه إلى جمهورية مصر العربية .
 

سياحة اليخوت سياحة هيئة تنشيط السياحة السياحة سياحة اليخوت في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

ميسي

أثارت جدلا واسعا.. من الفتاة التي ظهرت مع ميسي في احتفالات رأس السنة؟

كأس أمم أفريقيا

أحدهم في طريقه إلى الأهلي.. لاعبون متاحون بالمجان في كأس أمم أفريقيا

المريخ

سباق علمي يتجدد للعثور على الحياة.. هل هناك حياة خارج الأرض؟

بالصور

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد